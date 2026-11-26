En el festival de gasto público que ha protagonizado el Gobierno en la campaña electoral, comprometiendo miles de millones de euros para el Ejecutivo que salga de las elecciones del 29 de noviembre, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado también una nueva prestación por crianza de hijos que se nutrirá de lo que se recaude por el impuesto a los ultrarricos, también anunciado en esta campaña electoral.

Esta medida no se ha aprobado aún en el Consejo de Ministros, por lo que no ha aclarado las condiciones exactas de esta nueva prestación y si será para todo el mundo o dependiendo de los ingresos, pero ya está vigente una ayuda para crianza de hijo, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que ya cobran casi 360.000 familias en España, según los datos publicados por la Seguridad Social. Además, otras 273.000 familias cobran el CAPI junto al ingreso mínimo vital, las dos prestaciones.

Este Complemento de Ayuda para la Infancia es una ayuda para las familias con hijos desde el nacimiento hasta los 18 años. Para poder cobrarlo, hay que cumplir los mismos requisitos que para cobrar el ingreso mínimo vital y no superar un límite de ingresos anuales y de patrimonio. De media, cada familia que cobra el CAPI recibe de la Seguridad Social 122 euros mensuales de media.

Por lo tanto, en España ya existe una prestación para la crianza de hijo para las familias vulnerables, mientras Sánchez, en el calor de la campaña electoral y ante la previsible derrota en las urnas que auguran la mayoría de las encuestas, ha anunciado otra prestación más para crianza de hijo.

Falta por ver la letra pequeña de esta prestación, ya que el Gobierno también ha amagado a lo largo de los años de su Ejecutivo con aprobar una renta básica universal de 200 euros mensuales para todo el mundo. Si tiene el mismo mecanismo, la nueva prestación anunciada por Sánchez sería para todos los ciudadanos, tengan los ingresos que tengan, sean ricos o pobres.

El plan del Gobierno es financiar esta nueva prestación con los fondos recaudados por la implantación del impuesto a los ultrarricos, los que declaren más de 100 millones de euros de patrimonio. Sin embargo, la cantidad que se puede ingresar por este impuesto no servirá para pagar esta prestación ni para llenar la hucha de las pensiones, como asegura Sánchez.

Mientras, el gasto público sigue aumentando con las medidas anunciadas y aprobadas por el Gobierno en estos consejos de ministros de decretos sociales para tratar de revertir el resultado electoral que ahora apuntan las encuestas. El Ejecutivo ya ha aprobado mejoras de sueldo o prestaciones para el 65% del electorado, lo que compromete miles de millones en gasto para el siguiente Gobierno.

Se da la circunstancia de que precisamente el gasto público preocupa a Bruselas. Sánchez ha incumplido la regla de gasto comprometida con la Comisión Europea en 5.100 millones de euros y ya ha advertido de la apertura de un expediente por déficit excesivo a principios del año próximo si se confirma el dato a final de año.