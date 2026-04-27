Por qué no se recomienda imprimir los comprobantes en los cajeros automáticos, según los expertos

Muchos usuarios optan por imprimir el comprobante tras realizar una operación en los cajeros automáticos, ya sea por costumbre o por tener un registro físico de sus movimientos. Sin embargo, esta acción puede ser un riesgo para la seguridad de la información personal y financiera, facilitando potenciales fraudes o intentos de robo de identidad.

En esos comprobantes se suelen incluir datos como el número de cuenta o tarjeta, el saldo disponible tras la operación, así como la fecha, hora y ubicación del cajero. Es cierto que no revelan toda la información, pero pueden ser utilizados por delincuentes para diseñar engaños sofisticados.

Por tanto, se recomienda almacenarlos en lugares seguros, fuera del alcance de terceros y, en caso de ser desechados, deberán ser eliminados. Si se adopta una cultura de seguridad bancaria, implica cambiar hábitos cotidianos como la reducción de la impresión innecesaria de tickets.

Recomendación para los cajeros automáticos

Para evitar posibles fraudes, se recomienda no utilizar cajeros que presenten anomalías, como pantallas modificadas o dispositivos extraños. También cambiar de manera periódica las claves de acceso y no compartirlas con terceros y evitar aceptar ayuda de desconocidos.

Otras de las recomendaciones son la no impresión de tickets cuando no resulte estrictamente necesario y, en caso de que se vayan a desechar, destruirlos, triturarlos o desgarrarlos. Es importante también guardar los comprobantes digitales para minimizar la exposición de datos y guardar los comprobantes digitales siempre que sea posible, para minimizar la exposición de datos y tener controladas las transacciones.

Siempre es importante tener actualizado el software de seguridad en los dispositivos utilizados para acceder a la banca en línea para poder prevenir accesos no autorizados y ser muy cuidadoso con la información que se comparte, verificando la identidad del interlocutor antes de dar los datos personales o bancarios, con el objetivo de evitar posibles engaños.