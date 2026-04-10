Palo confirmado de Ryanair a España: este verano puede cambiar todo y te va a afectar

La guerra de Irán ha aumentado la tensión entre Ryanair y España, que también están viviendo su particular conflicto por la subida de las tasas aeroportuarias impuestas por AENA a la firma irlandesa de bajo coste. Después de cancelar varias rutas en aeropuertos regionales en los últimos meses, la compañía aérea amenaza con reducir la cantidad de vuelos de cara a la campaña de verano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la situación entre Ryanair y España.

Michael O’Leary, CEO de Ryanair, ya ha dejado caer la posibilidad de que Ryanair pueda cancelar su actividad aérea por el aumento del precio del combustible derivado de la guerra de Irán. «Confiamos en que la guerra termine antes de eso y que los riesgos para el suministro desaparezcan», dijo cuando fue cuestionado por la crisis del petróleo derivada de la decisión de los ayatolás de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo a nivel mundial.

En el marco de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, Ryanair y España viven su particular conflicto mientras se redacta el Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III). ¿El motivo de la disputa? Que Ryanair no está de acuerdo con la subida de las tasas aeroportuarias que ha programado AENA para este 2026. Esto llevó a la compañía aérea de bajo coste a cancelar el 16% de las rutas que operaba en España en la pasada campaña de invierno y amenaza con hacer lo mismo este verano.

El conflicto de Ryanair en España

Ryanair sigue en situación de guerra fría con España después de la última subida del 6,6% de las tasas aeroportuarias programadas por AENA en los aeropuertos regionales en los que opera… u operaba la compañía irlandesa. Por ello, Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, vino recientemente a España para amenazar al Gobierno con la reducción de su oferta por tener que acceder a la tasa «más alta en una década, a pesar de que el operador monopolístico ha vuelto a obtener beneficios récord este año».

Según informó en su día Fly News, esta subida de las tasas de AENA provocó la cancelación de vuelos en España y, además, este canal especializado en la materia aportó los datos: en total se cancelaron 36 rutas en aeropuertos regionales, lo que supuso la reducción de un millón de asientos y, por consiguiente, la reducción del 16% de la oferta de compañía en nuestro país. Y a pesar de ello la compañía estrella en España donde creció un 4% en 2025 incluso con el recorte de los vuelos.

En total, en la campaña de invierno, Ryanair canceló 19 rutas en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Norte y 7 en Santiago. Además de 4 en Santander, 3 en Zaragoza, 2 en Vigo, 1 en Valladolid, 1 en Asturias y otra en Jerez.

Así que la compañía aérea, entre la subida del combustible por la guerra de Irán y el conflicto en el que anda sumido con España, podría volver a apostar por la reducción en la disponibilidad de vuelos, que se centraría en los aeropuertos regionales, que son muy convenientes para efectuar escalas en los viajes nacionales e internacionales de corta distancia. A menor oferta y ante una demanda que durante los próximos meses será elevada por el periodo estival, está claro que esto se traducirá en un aumento de los precios en los billetes. Así que si tienes planeado hacer un viaje este verano, es muy recomendable estudiar los vuelos y sacarlos con la mayor previsión. Tu bolsillo te lo agradecerá.