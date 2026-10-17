El BOE confirma el festivo del 2 de noviembre sólo en estas comunidades: habrá puente por el Día de Todos los Santos

El calendario laboral de 2026 deja una oportunidad para alargar el descanso a comienzos de noviembre, pero no será igual en toda España. El Día de Todos los Santos, que se celebra cada 1 de noviembre, cae este año en domingo, por lo que algunas comunidades autónomas han trasladado la festividad al lunes siguiente. La resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las regiones en las que el 2 de noviembre será festivo retribuido y no recuperable, lo que permitirá disfrutar de un puente de tres días a quienes no tengan que trabajar durante el fin de semana.

Las nueve comunidades con festivo el 2 de noviembre

Según el calendario laboral publicado por el BOE, el lunes 2 de noviembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra. En estos territorios, el traslado de la festividad permitirá enlazar el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2.

La medida no se aplica automáticamente en toda España. La normativa permite a las comunidades decidir qué hacer con determinadas fiestas que coinciden en domingo, de modo que algunas optan por trasladarlas al lunes siguiente y otras eligen otra fecha para completar su calendario laboral anual.

¿Dónde será laborable el lunes?

En el resto de comunidades y ciudades autónomas, el lunes 2 de noviembre no figura como festivo autonómico en el calendario laboral de 2026. Es el caso de Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

Esto significa que, salvo que exista una fiesta local específica o alguna particularidad del convenio laboral, el lunes será una jornada de trabajo normal. Por ello, antes de organizar un viaje o solicitar días libres, conviene comprobar el calendario del municipio y las condiciones laborales aplicables.

Cuándo cae Todos los Santos y cómo queda el puente

El Día de Todos los Santos se celebra el domingo 1 de noviembre de 2026. La festividad recuerda a los difuntos y es una fecha tradicional para visitar cementerios y reunirse con familiares. Al coincidir con el domingo, las nueve comunidades mencionadas han incorporado el lunes 2 como día no laborable.

El calendario laboral también reserva otras fechas destacadas para el final del año. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será festivo en toda España, mientras que el traslado del Día de la Constitución al lunes 7 de diciembre dependerá de cada comunidad. Por eso, consultar el BOE y el calendario autonómico resulta fundamental para planificar los últimos puentes de 2026.