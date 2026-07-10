La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 30 salmorejos que se venden en los supermercados y revela buenos resultados en general. La OCU califica al salmorejo de Hacendado (Mercadona) con un 7 sobre 10 y lo sitúa como el que mejor calificación global obtiene en el análisis. La organización destaca que fue el mejor valorado en la cata profesional, y también está muy bien catalogado desde el punto de vista nutricional. Su precio de referencia es de 3 euros por litro.

Un plato sano y listo para beber sin complicarte en la cocina: el salmorejo. Tomate triturado, aceite de oliva, pan y sal, y si se quiere ajo, una receta sencilla. Hay quien prefiere comprar el envase en el supermercado y ahorrarse la preparación.

El análisis de la OCU también despeja las diferencias en el etiquetado, el precio, los ingredientes y la degustación entre los diferentes salmorejos sometidos a examen.

Ninguno de los productos analizados contiene aditivos ni ingredientes industriales que permitan considerarlos alimentos ultraprocesados. Aunque 23 productos han suspendido la cata a ciegas donde se valoraba el aspecto, olor, sabor y textura.

Las mejores puntuaciones nutricionales corresponden a Carrefour Classic, Eroski y Vicasol Delicias, que llegan hasta el 9 sobre 10.

El salmorejo tradicional, el «más sabroso»

La OCU concluye que los salmorejos «más sabrosos» son aquellos que mantienen la receta tradicional, es decir, no llevan cebolla, pimiento rojo ni vinagre. Para los expertos gastronómicos, incluir algunos de estos ingredientes provoca que se asemeje más a un gazpacho que a un salmorejo.

«Algunos salmorejos envasados incorporan también pimiento rojo o morrón para quitar acidez y añadir color, así como cebolla y vinagre para ayudar a conservarlo. Ingredientes no contemplados en la receta tradicional que suelen lastrar la degustación». Unas circunstancias que no comparten los salmorejos mejor valorados en la degustación. Las marcas que han logrado destacar por encima del resto son:

La Huerta de Don Simón (3,00 €/l)

Hacendado (3,00 €/l)

Dia al punto (2,99 €/l)

Salmorejo RealFooding (entre 3,52 y 4,37 €/l)

El salmorejo Auchan de Alcampo recibe la distinción de Compra Maestra gracias a su relación calidad-precio con una nota de 6,5 y un precio de 2,18 euros por litro.

El envase de cartón y el etiquetado

La investigación llevada a cabo por la OCU asegura que el envase de cartón suele ser la compra más inteligente para aquellos clientes que se quieren ahorrar dinero en la cesta de la compra. «En las marcas blancas, el brik es la opción más asequible»; la calidad no baja, se mantiene e incluso sube en algunos casos.

Hay diferencias en el precio de los salmorejos: desde los 2,11 €/l del brik del Eroski hasta los 8,16 €/l que cuesta el de Santa Teresa con tomate Raf.

El etiquetado de los productos analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios es donde se encuentra el problema. Han detectado que falta transparencia y que en algunos casos no se incluye el porcentaje de los ingredientes empleados, el valor nutricional o el modo de contactar con el fabricante.

Los salmorejos refrigerados que venden son una alternativa cómoda, refrescante y de calidad nutricional para un primer plato, especialmente en verano.