El influyente economista Alan Greenspan ha fallecido este lunes a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. El banquero central que marcó el rumbo de la Reserva Federal durante tres décadas muere a los 100 años.

Greenspan fue nombrado presidente de la Reserva Federal en 1987 por el presidente Ronald Reagan y ocupó el cargo, tanto en épocas de crisis como de auge económico, hasta su jubilación en 2006.

Su mandato fue el segundo más largo, cuatro meses menos que el de William McChesney Martin, quien presidió el banco central desde 1951 hasta 1970.

En un aparente intento por evitar desestabilizar los mercados o por no revelar las intenciones de la Reserva Federal hasta el momento oportuno, Greenspan disfrazaba sus declaraciones con un lenguaje que dejaba perplejas incluso a las mentes más brillantes, incluidas las de los miembros más polémicos del Congreso.

Tres décadas de Greenspan

Tras el colapso financiero de 2007-2008, Greenspan fue objeto de críticas por decisiones que, según algunos, sentaron las bases para la crisis.

A pesar de su infame advertencia en 1996 de que la «exuberancia irracional» estaba inflando indebidamente los precios de las acciones, se le reprochó no haber detectado la burbuja inmobiliaria de principios de la década de 2000.

En 2011, la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, de carácter bipartidista, determinó que la crisis se desencadenó en parte por la incapacidad de Greenspan para desalentar el comercio de valores respaldados por préstamos hipotecarios de alto riesgo en medio de un auge inmobiliario insostenible y por su promoción de la desregulación del sector financiero.

“Más de 30 años de desregulación y dependencia de la autorregulación por parte de las instituciones financieras, impulsadas por el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan y otros, apoyadas por sucesivas administraciones y Congresos, y promovidas activamente por la poderosa industria financiera en cada oportunidad, habían eliminado salvaguardias clave que podrían haber ayudado a evitar la catástrofe”, decía parte del informe.

En su testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en octubre de 2008, Greenspan se refirió a la crisis financiera como un «tsunami crediticio que ocurre una vez cada siglo».

“Sin embargo, la crisis ha resultado ser mucho más amplia de lo que jamás hubiera podido imaginar”, reconoció Greenspan . Tras dejar la Reserva Federal, Greenspan fundó su propia empresa de consultoría en Washington y fue autor de varios libros.

Estrecha relación con Clinton

A pesar de ser republicano de toda la vida, Greenspan mantenía una estrecha relación con Clinton, demócrata, y elogiaba su inteligencia y disciplina fiscal. Clinton, bromeaba , “fue el mejor presidente republicano que hemos tenido en mucho tiempo”.

Sus relaciones con George H. W. Bush y George W. Bush fueron más complicadas. El mayor de los Bush culpó públicamente a Greenspan de la mala situación económica que probablemente contribuyó a su derrota electoral, algo que Greenspan afirmó en su libro que lo » sorprendió «.

Greenspan afirmó estar decepcionado con el joven Bush por no haber logrado controlar el presupuesto con un Congreso controlado por los republicanos, y que estos se lo merecían cuando perdieron el control de ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato de 2006.

«Los republicanos en el Congreso se desviaron del camino. Cambiaron los principios por el poder. Al final no consiguieron ninguno de los dos», escribió en su libro.

Entre los sucesores de Greenspan al frente de la Reserva Federal se encuentran Ben Bernanke, Janet Yellen, Jerome Powell y, desde mayo de este año, Kevin Warsh, nombrado por el presidente Donald Trump.