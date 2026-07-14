Justo cuando comienza la primera gran ronda de resultados trimestrales, el petróleo y las tensiones en Ormuz vuelven a estar en el punto de mira. Sin embargo, la reacción de las bolsas durante los últimos días ha sido muy distinta a la vivida durante las primeras semanas de la crisis el pasado mes de marzo. Tras un repunte inicial del crudo y una fuerte corrección bursátil, las bolsas recuperaron rápidamente el terreno perdido.

Según Manuel Pinto, analista de mercados, la principal diferencia respecto a marzo es que entonces el mercado tuvo que descontar un escenario completamente nuevo, con el riesgo de una interrupción del suministro de cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Hoy, en cambio, buena parte de ese riesgo ya estaba incorporada en los precios.

Además, la menor demanda de China, el aumento de la producción en otras regiones, las rutas alternativas de exportación y la existencia de reservas estratégicas reducen el riesgo de un fuerte repunte sostenido del crudo.

Por todo ello, la temporada de resultados comienza en un momento especialmente delicado para los mercados. No porque existan grandes dudas sobre los beneficios empresariales, sino precisamente por lo contrario.

El consenso descuenta un escenario prácticamente perfecto: una economía que sigue creciendo, una Reserva Federal que no subirá los tipos, un ciclo de inversión en inteligencia artificial que continúa intacto y unos resultados empresariales capaces de justificar unas valoraciones cercanas a máximos históricos.

Sin embargo, cuando el mercado ya da por hecho que no habrá malas noticias, el verdadero riesgo es que cualquier decepción, por pequeña que sea, tenga un impacto mucho mayor en las cotizaciones.

En lo que respecta a EEUU, se prevé que los beneficios sigan aumentando con fuerza, aunque el crecimiento estará muy concentrado en las empresas que suministran las infraestructuras necesarias para la inteligencia artificial, desde el hardware informático hasta la generación y distribución de electricidad.

La Banca estrena la temporada

Los bancos JPMorgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs serán los primeros grandes protagonistas. Su presentación de hoy servirá como termómetro tanto de la economía como del sentimiento de los mercados.

Según los expertos, los bancos podrían presentar un incremento cercano al 27% en las comisiones de banca de inversión, favorecidos por el resurgir de las salidas a bolsa, las fusiones y adquisiciones y una elevada actividad en los mercados de capitales.

Ya de cara al resto de la semana, las miradas estarán puestas en ASML por el boom de los semiconductores. El principal mensaje será comprobar si el crecimiento de los beneficios justifica las valoraciones actuales y el enorme ciclo de inversión en inteligencia artificial.

Con las previsiones actuales, el consenso estima un aumento cercano al 24% en los beneficios del S&P 500, que podría terminar acercándose al 30% si se repite el patrón habitual de sorpresas positivas. Además, las estimaciones han sido revisadas al alza durante el trimestre, algo poco frecuente antes del inicio de una temporada de resultados.

Sin embargo, en esta ocasión el mercado analizará más allá de los beneficios. En las tecnológicas, ya no bastará con anunciar más gasto: deberán demostrar que ese CAPEX está generando ingresos y mejorando la productividad.

Castigo a los que rebajen sus márgenes

En el resto de los sectores, Manuel Pinto señala que será fundamental comprobar si las empresas mantienen su capacidad para trasladar la inflación y los mayores costes a los consumidores. La subida en los precios de los componentes y la reducción del flujo de caja de las grandes tecnológicas serán otros temas que tendrán gran protagonismo en la temporada de resultados.

El riesgo, según el experto, es que veamos resultados excelentes en términos absolutos, pero reacciones bursátiles negativas porque las expectativas eran todavía superiores. Esta temporada no premiará simplemente a quien crezca, sino a quien eleve previsiones. El listón está muy alto, y cualquier decepción provocará fuertes picos de volatilidad.

Pablo Vega, analista de Roams, ​​pone el foco en la banca a ambos lados del Atlántico. Por un lado, destaca la banca española, que llega con beneficios récord y el viento de cola de la remuneración al accionista.

En este contexto, Santander parte de una posición favorable. En el primer trimestre aumentó un 4% sus ingresos, un 6% las comisiones y un 12% el beneficio ordinario, mientras que su ratio de capital CET1 alcanzó el 14,4%, reforzada por la venta de su filial polaca.

Su diversificación geográfica, el peso creciente de las comisiones y la mejora de la eficiencia configuran un perfil que el mercado interpreta como defensa frente a una eventual presión sobre los márgenes bancarios.

Apuesta por la banca estadounidense

En Estados Unidos, el analista destaca el ritmo récord de Goldman Sachs, que ha asesorado operaciones por más de un billón de dólares en el semestre.

Mientras que Manuel Pinto apunta a Citigroup como una de las compañías más interesantes de esta temporada. La entidad continúa ejecutando su plan de transformación, parte de unas valoraciones todavía inferiores a las de sus principales competidores y podría registrar una de las mayores mejoras en rentabilidad sobre el capital tangible (ROTCE) entre los grandes bancos estadounidenses.

Además, si confirma la fortaleza del negocio de banca de inversión y mantiene una evolución favorable del margen de intereses, podría sorprender positivamente al mercado. «Podríamos decir que es el gran banco estadounidense con mayor margen de mejora operativo y de valoración», añade el analista de XTB.

Energía en el punto de mira

Otro candidato para Vega es la energía: se espera que el mayor crecimiento de beneficios del trimestre venga de este sector, con los precios del petróleo elevados buena parte del trimestre por el conflicto con Irán.

En España, el ejemplo más claro es Repsol: su propio avance operativo, ya remitido a la CNMV, muestra un margen de refino de 14 dólares por barril, un 137% más que hace un año, con un Brent que promedió 103,8 dólares en el trimestre.

Con esos indicadores sobre la mesa, sus cuentas del 23 de julio parten como unas de las mejor orientadas del Ibex.

También hay margen para los sectores expuestos al consumo con la inflación erosionando el poder adquisitivo y, muy especialmente, a las aerolíneas, donde el encarecimiento del queroseno tras el conflicto en Oriente Medio golpea directamente los márgenes. El caso de IAG lo ilustra bien.

La propia compañía ya ha reconocido que el mayor precio del combustible provocará beneficios inferiores a los previstos inicialmente para el año. «El riesgo aquí no es una caída de los ingresos, sino que el combustible erosione más de lo esperado los márgenes y la generación de caja», añade el analista de Roams.

Ganadores de la nueva temporada

Hasta ahora, el mercado ha puesto el foco casi exclusivamente en OpenAI, Anthropic o Google, pero la rápida evolución de los modelos chinos podría convertir a China en ganadora, según Manuel Pinto.

Si esa competencia termina presionando los precios de los servicios de IA, el mercado empezará a mirar con más atención la rentabilidad de las enormes inversiones que están realizando los hiperescaladores.

En los últimos meses hemos visto cómo compañías como Alibaba, Baidu o los nuevos desarrolladores de modelos abiertos están reduciendo costes y acelerando la innovación, lo que podría ejercer presión sobre los precios y los márgenes de las grandes plataformas estadounidenses.

«La gran incógnita ya no es sólo quién desarrolla el mejor modelo, sino quién conseguirá monetizarlo de forma más rentable», añade el analista.

Para Vega, su apuesta es que la banca volverá a presentar unos resultados operativos sólidos, pero con un mercado mucho más exigente que en trimestres anteriores: ya no bastará con ganar más gracias a los tipos, y los inversores pedirán crecimiento de las comisiones, control de costes, calidad crediticia y una utilización disciplinada del exceso de capital.

Dentro de este escenario, Santander parte bien posicionado si mantiene la pauta de su primer trimestre, cuando aumentó un 4% los ingresos, un 6% las comisiones y un 12% el beneficio ordinario, con los costes a la baja: es exactamente el perfil que el mercado va a premiar. El principal riesgo sería que el coste de los depósitos o las provisiones aumentase más rápido de lo esperado.

La FED podría arruinarlo todo

Sin embargo, los expertos señalan que el mayor riesgo que el mercado todavía no valora del todo es que la fortaleza de los propios resultados se convierta en un problema. Unos beneficios muy fuertes, con la inflación estadounidense de nuevo por encima del 4%, refuerzan el escenario de una Fed más dura.

Sería la paradoja del verano: una temporada de resultados excelente que acabe alimentando la corrección por la vía de los tipos. «Con las expectativas actuales, cumplir puede ser insuficiente», subraya Vega.