El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes con un avance del 0,09%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a acercarse a los 19.400 puntos y situarse en los 19.365,70 enteros.

En la apertura de la sesión el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Bankinter (-1,3%), seguido de Fluidra (-0,5%) y Grifols (-0,4%).

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Arcelormittal (+1%), Repsol (+0,84%) y Solaria (+0,82%).

La jornada mira, otra vez más, hacia el precio del petróleo que arranca la sesión cayendo casi un 2% después de que Irán y EEUU concluyeran la primera ronda de negociaciones en Suiza con «avances alentadores», según los países mediadores.

En este contexto, el Brent bajaba un 1,7%, llegando a cotizar el barril de petróleo de referencia para Europa en 79 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 75,3 dólares, tras abaratarse un 0,7%.

La caída del precio del petróleo en las primeras horas de este lunes se produce después de que Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre EEUU e Irán en la localidad suiza de Burgenstock, hayan afirmado esta madrugada que la primera sesión «se ha desarrollado en un ambiente positivo» y ha resultado en «avances alentadores».

Mirada puesta en Ormuz

«La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento ha concluido», han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto en el que han subrayado que la cumbre «se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo» y que «se han logrado avances alentadores», entre los que han destacado «la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas».

Además, Washington y Teherán «han acordado la creación de un Comité de Alto Nivel que supervisará políticamente la mediación» y al cual informarán «periódicamente» los negociadores principales.

Estos, recoge el comunicado, «dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento».

Dominion refuerza dividendo

Por otra parte, en el terreno empresarial nacional, la empresa de servicios y proyectos de ingeniería multitecnológica Dominion ha comunicado que abonará el próximo 9 de julio un dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo a reservas voluntarias.

De su lado, CIE Automotive abonará el próximo 7 de julio un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado el pasado mes de enero.

En el plano ‘macro’, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,5% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior.

Por su parte, la cifra de negocios de la industria se disparó un 11,2% en abril, su mayor alza interanual en dos años.

La compra de hipotecas sube

Asimismo, el INE ha difundido este lunes que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.010 préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010.

Resto de bolsas

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con bajadas (-0,1%), al tiempo que el Dax de Fráncfort crecía un 0,1% y el parisino Cac 40 retrocedía un 0,3%.

Las Bolsas asiáticas han recibido los avances en la negociaciones para la paz en Oriente Próximo con subidas. El Nikkei japonés ha subido casi un 2%, la Bolsa china de Shenzhen ha ganado más de un 2% y el Kospi surcoreano ha avanzado un 0,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,436% tras decrecer un 0,6%. Respecto a las divisas, el euro perdía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,459 dólares.