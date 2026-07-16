El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,13%, lo que le ha llevado a rozar los 19.300 puntos y situarse en 19.299,7 enteros en una apertura influida de nuevo por la bajada de los precios del petróleo Brent.

De hecho, pasados los primeros instantes de la apertura del mercado, el selectivo madrileño ya ampliaba su alza hasta el 0,26% y reconquistaba los 19.300 puntos, llegando a marcar 19.327,5 enteros.

En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Acerinox, con una subida del 1,5% en los primeros minutos de cotización. Le seguían ACS(+1,5%) y Arcelormittal (+1,2%).

En el lado contrario, Cellnex retrocedía un 0,76%, Telefónica un 0,75% y Amadeus, un 0,7%.

Toque de campana de Digi

En el ámbito empresarial, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, debutará en Bolsa este jueves a un precio que se ha fijado en 5,60 euros por acción.

El precio definitivo de la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS) se confirmó este pasado martes después de que la oferta fuera sobresuscrita, lo que, según ha destacado la propia compañía, refleja una «fuerte demanda por parte de inversores institucionales internacionales y nacionales».

La operación, cuyo folleto fue inscrito y aprobado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), implica que la sociedad alcanzará una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros en el momento en que inicie su andadura en el parqué.

Las acciones ordinarias, que se admitirán a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, cotizarán a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) bajo el símbolo ‘Digis’.

Puesto que en la jornada de este miércoles se culminó con éxito la adjudicación de las acciones a los inversores, la cotización efectiva se iniciará este jueves, momento que marcará también el comienzo del periodo en el que se podrán realizar operaciones de estabilización de los títulos.

Una vez que se inicie la negociación, se procederá el viernes 17 de julio a la liquidación de las operaciones contra pago a través de Iberclear, mientras que la opción de sobreadjudicación (‘greenshoe’) y el propio periodo de estabilización podrán extenderse, como fecha límite, hasta el próximo 15 de agosto.

El crudo comienza a relajarse

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 84,6 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,4%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 79,5 dólares después de retroceder igualmente un 0,2%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort y Milán abrían prácticamente en tablas, mientras que París bajaba un 0,1% y Londres bajaba un 0,4%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro subía frente al dólar hasta intercambiarse por 1,147 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,591%.