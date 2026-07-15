El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles con tendencia bajista, lo que llevaba al selectivo madrileño a ceder un 0,72% tras la apertura de la negociación en la Plaza de la Lealtad, situándose en 19.216,60 puntos.

El índice va camino de perder los 19.100 puntos después de marcar máximos el mes pasado, ansiando los 20.000 puntos. Los expertos llaman a la calma y confían en que la situación se revierta a lo largo del verano.

En el arranque de la sesión bursatil lo más llamativo ha sido el castigo a la banca, pese a no ser los signos más negativos de la sesión resulta curioso ver a todo el sector en ‘rojo’.

Los títulos de Santander y BBVA cedían un 0,90% y un 1,02%, respectivamente, mientras que los de Caixabank bajaban un 0,72%. Asimismo, las acciones de Unicaja Banco se dejaban un 1,16%, las del Sabadell un 0,19% y las de Bankinter un 0,32%.

Mientras tanto, la sesión pone la lupa sobre los inversores; después de conocer el IPC en España y el PIB de China, estarán pendientes de la publicación de resultados empresariales y de las tensiones en Oriente Próximo.

Mercado pendiente de ACS y Repsol

En concreto, a los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, únicamente ACS y Repsol lograban escapar de los descensos entre los componentes del Ibex 35 con subidas del 0,17% y del 0,16%, respectivamente.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Acerinox (-1,70%), Cellnex (-1,68%) y Amadeus (-1,45%).

Inflación por encima del 3%

Coincidiendo con la apertura de los mercados del Viejo Continente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo.

Previamente, la Oficina Nacional de Estadística de China había informado de que el crecimiento del PIB del gigante asiático se desaceleró durante el segundo trimestre al 0,9% desde el 1,3% de los tres primeros meses de 2026, lo que en datos anualizados representa un ritmo de expansión del 4,3%, frente al 5% de los tres meses anteriores, el más débil desde finales de 2022.

El crudo mantiene su mala racha

En cuanto al precio del petróleo, la cotización del barril de Brent se mantenía este miércoles por encima de los 85 dólares, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) se situaba por encima de los 80 dólares.