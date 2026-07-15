Los semiconductores se han convertido en uno de los principales puntos de estrangulamiento de la economía mundial y los resultados de ASML refuerzan esa tesis. La compañía neerlandesa, único fabricante de los sistemas de litografía ultravioleta extrema (EUV) imprescindibles para producir los chips más avanzados, obtuvo un beneficio neto de 5.674 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 22% más que un año antes, y elevó de forma significativa sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Las ventas de la empresa crecieron un 17,2% hasta los 18.093 millones de euros, impulsadas por la fuerte demanda de la industria de los semiconductores, especialmente en aplicaciones de inteligencia artificial.

Su consejero delegado, Christophe Fouquet, destacó que las inversiones continuas vinculadas a la IA están acelerando los planes de expansión de sus clientes y proporcionando una mayor visibilidad sobre la demanda futura.

En respuesta, ASML aumentará su capacidad de producción de equipos EUV y DUV durante los próximos años. La empresa prevé incrementar en torno a un 30% su capacidad de fabricación de sistemas EUV de baja apertura numérica (NA) en 2027 y estudia repetir ese incremento en 2028. También ampliará la producción de equipos DUV, una tecnología más madura pero que sigue siendo clave para buena parte de la industria.

Los resultados llegan en un momento en el que el control de la cadena global de semiconductores se ha convertido en un elemento central de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Como recuerda la gestora Payden & Rygel, el sector está concentrado en muy pocos actores: ASML monopoliza la fabricación de los equipos EUV, Nvidia diseña más del 70% de los chips de IA de última generación y la taiwanesa TSMC produce alrededor del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo.

ASML refuerza su liderazgo

La importancia estratégica de esta cadena de suministro quedó patente en 2018, cuando Estados Unidos bloqueó el acceso de la china ZTE a componentes estadounidenses, una medida que puso a la compañía al borde de la quiebra en pocas semanas. Desde entonces, Washington ha endurecido los controles a la exportación de tecnología hacia China.

En 2022 obligó a fabricantes como TSMC a elegir entre seguir suministrando a Huawei o mantener el acceso a tecnología estadounidense, consolidando los semiconductores como una herramienta de presión geopolítica.

Aunque China ha logrado algunos avances, como el lanzamiento en 2023 de un teléfono de Huawei equipado con un chip avanzado fabricado íntegramente en el país, aunque utilizando equipos menos sofisticados, el dominio de empresas como ASML sigue representando uno de los mayores cuellos de botella tecnológicos de la economía global.

Los resultados de la firma neerlandesa muestran que, lejos de perder relevancia, esa posición estratégica se está reforzando al calor del auge de la inteligencia artificial, que está disparando la demanda de los equipos necesarios para fabricar la próxima generación de chips.