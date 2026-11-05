El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una subida del 1%, lo que llevaba al selectivo a cotizar en los 19.560,40 puntos en una sesión marcada por la publicación de resultados empresariales, así como por la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En los primeros instantes de negociación en la Plaza de la Lealtad, los mayores descensos en la apertura del Ibex 35 correspondían a Repsol (-1,7%), Indra (-1,67%) y Solaria (-1,4%).

Por el contrario, las mayores subidas en el Ibex 35 al comienzo de la sesión del jueves eran protagonizadas por Rovi (+6,6%), Arcelormittal (+5,8%) y Acerinox (+2,5%).

De hecho, la Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de que dos petroleros de gran tonelaje y un remolcador se han incendiado tras impactar con minas navales cuando intentaban cruzar de forma «ilegal» el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha asegurado haber tomado el control y desviado dos drones de ataque estadounidenses.

De su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que volvería a ordenar la guerra contra Irán pese a la debacle de su Partido Republicano en las elecciones legislativas celebradas en la víspera, una derrota que su ‘número dos’, JD Vance, y otras figuras políticas han atribuido al aumento del coste de la vida de los estadounidenses causada por el conflicto iniciado a finales de febrero.

Avalancha de resultados

En el ámbito empresarial, Rovi ha informado, antes de la apertura del mercado, de que obtuvo un beneficio neto de 162,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 67% superior a la del mismo periodo de 2025.

También se ha publicado que el grupo cooperativo español Dcoop y Acesur se han impuesto en la puja por Deoleo a la oferta presentada por el grupo aceitero sevillano Migasa y la italiana Coricelli en una operación valorada en 520 millones.

El grupo siderúrgico ArcelorMittal ha indicado que contabilizó un beneficio neto atribuido de 867 millones de dólares (alrededor de 800 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, lo que representa una caída del 70,8% respecto a las ganancias de 2.975 millones de dólares (unos 2.744 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año anterior.

Por último, BBVA ha señalado que ha cerrado la colocación de 2.050 millones de dólares (unos 1.952 millones de euros al cambio actual) de un bono sénior no preferente estructurado en tres tramos: dos a tipo fijo a tres y diez años, y un tramo a tipo flotante a tres años.

Resto de bolsas

Entre las principales Bolsas del Viejo Continente, el Cac 40 de París (+1,1%), el Dax de Fráncfort (+0,1%), el Ftse100 de Londres (+1%) y el FtseMib de Milán (+0,3%) apostaban por las subidas en el arranque de la jornada.

De su lado, en el mercado de divisas el euro seguía recuprándose frente al ‘billete verde’ y se cambiaba por 1,1247 dólares, mientras que el barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, cotizaba sobre los 95 dólares.