Las acciones japonesas vuelven a estar en el punto de mira de los inversores tras décadas de decepciones. El mercado nipón encadena máximos y atrae capital global, lo que está redefiniendo su atractivo inversor, anticipando que su bolsa podría liderar la renta variable global en los próximos años.

La pregunta que se plantean los inversores internacionales ya no es por qué Japón fracasó en el pasado, sino si las condiciones actuales justifican una renovada confianza.

Un ámbito en el que Japón destaca hoy en día es el de la tecnología industrial. El país desempeña un papel central en los sectores mundiales de equipos para semiconductores, automatización industrial, robótica y maquinaria de precisión.

Japón lidera en tecnología industrial

Estas fortalezas sitúan a Japón como uno de los principales beneficiarios de la renovada inversión en automatización y la integración de la inteligencia artificial en máquinas y procesos industriales.

A medida que aumenta la demanda mundial de semiconductores y equipos de fabricación avanzados, la base industrial japonesa, fuertemente orientada a la tecnología, proporciona un impulso cíclico adicional.

Más allá de los factores globales, la política nacional también se ha vuelto más favorable y las proyecciones actuales sugieren que el impulso fiscal podría superar al de varios homólogos europeos.

Esto proporciona un apoyo a corto plazo al crecimiento y a los beneficios, especialmente en sectores sensibles a las políticas. La mejora de los índices PMI nacionales ya apunta a un repunte cíclico de los beneficios empresariales japoneses.

La valoración sigue siendo un aspecto matizado de la situación de Japón. En términos absolutos, las acciones japonesas cotizan por encima de sus propias medias históricas a largo plazo.

Esto refleja una mayor rentabilidad, un impulso más sólido de los beneficios y un creciente interés por parte de los inversores.

Momento de invertir en acciones japonesas

Goldman Sachs y Reuters sostienen que este rally no ha terminado, impulsado por la estabilidad política y el regreso del inversor extranjero.

Ambas compañías apuntan a que el Nikkei podría seguir escalando en los próximos años gracias al crecimiento de beneficios y los flujos internacionales.

El índice Nikkei 225, de referencia en el país, ha alcanzado máximos históricos desde 2024, con una ganancia del 52% en los últimos 12 meses. Por su parte, el índice Topix, más amplio, ha subido un 12% este año y un 41% en los últimos 12 meses.

Pero el consenso no es ciego y entre el optimismo también hay cautela. En Bank of America se habla de condiciones favorables para 2026 con objetivos alcistas para el Nikkei, aunque sujetas a riesgos como la desaceleración global o las tensiones geopolíticas.

Otros analistas recuerdan que parte del recorrido ya se ha producido, por lo que la gran incógnita ya no es si Japón ha mejorado, sino si este nuevo ciclo es lo suficientemente sólido y temprano como para justificar una entrada ahora.