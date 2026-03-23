España se une a Japón para hacer el mayor experimento de fusión nuclear de la historia

España participa en uno de los mayores retos científicos del siglo: desarrollar la fusión nuclear, una energía limpia y casi ilimitada. Europa y Japón ya han empezado con los experimentos que planean replicar la energía del Sol.

España no sólo es una espectadora en esta carrera por la energía del futuro; es uno de los jugadores clave en el tablero internacional. El objetivo es ambicioso: domesticar la energía de las estrellas aquí en la Tierra mediante la fusión nuclear, un proceso que, a diferencia de la fisión actual, no genera residuos de larga duración ni riesgos de explosión en cadena.

Experimento histórico

El proyecto se encuentra en Taka, una pequeña ciudad cerca de Tokio, y se llama JT-60SA; está desarrollado conjuntamente por Europa y Japón. Este reactor es uno de los más avanzados en el mundo, y servirá para que en el futuro sea más fácil recrear la energía solar a gran escala.

El objetivo del proyecto no es producir electricidad todavía, sino demostrar que la fusión nuclear puede ser controlable y viable.

El papel de España

España juega un papel importante dentro de este proyecto científico. El IFMIF-DONES se construye en Granada y su objetivo es la construcción de una fuente de neutrones para probar los materiales que se van a utilizar en los futuros reactores de fusión.

Esta infraestructura contará con una inversión de cientos de millones de euros y está financiada en parte por España junto con la Unión Europea y Japón. Será esencial para poder avanzar hacia reactores más comerciales en los próximos años.

¿Qué es la fusión nuclear?

La fusión nuclear consiste en la unión de átomos ligeros. Generalmente, isótopos de hidrógeno se unen para formar un núcleo más pesado, liberando una enorme cantidad de energía.

A diferencia de la energía nuclear actual, la fusión no genera residuos radiactivos de larga duración y ofrece un potencial energético mucho mayor. Sin embargo, el reto técnico es muy grande, ya que se necesitan alcanzar temperaturas superiores a los 100 millones de grados para poder mantener el plasma estable.

Un futuro todavía lejano

Aunque los avances son importantes, los expertos coinciden en que a la fusión nuclear aún le quedan décadas por llegar. Sin embargo, estos experimentos son fundamentales para poder resolver los grandes desafíos.

Si esto tiene éxito, la fusión podría cambiar por completo el sistema energético mundial, ofreciendo una fuente mucho más limpia, segura y prácticamente inagotable.