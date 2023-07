Más de 25 mil euros de deuda exonerada gracias a la empresa líder en la ley de la segunda oportunidad

Un nuevo caso de éxito, se trata de Ioana Alexandrina Macovei, residente en Girona y con una deuda que ascendía a los 25.982 euros.

Ella generó esa deuda mientras vivía en un sitio donde no pagaba mucho de alquiler. Al mudarse y empezar a pagar una cantidad superior de alquiler más los suministros, se dio cuenta que no podía asumir los gastos y los préstamos. Todo eso se fue acumulando significativamente hasta llegar a un punto de no retorno.

«Me vi desesperada, no llegaba a final de mes, estaba llena de deudas. Empezando como todo el mundo, a pagar luz, alquiler, préstamos. No llegaba. No sabía qué más hacer hasta que vi un anuncio en la tele o en Facebook de Repara Tu Deuda y decidí intentarlo. Aunque con mucho miedo porque no me fío de esas cosas. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que me dieron un veredicto y que estoy absuelta», comentaba emocionada Ioana.

