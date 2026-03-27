La Justicia estadounidense ha decidido revocar la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de la petrolera YPF que reconocía a sus afectados una indemnización de 16.100 millones de dólares (13.975 millones de euros).

«Se trata de un hito histórico jurídico sin precedentes en la historia nacional que resguarda de manera directa los recursos de todos los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal adoptada», ha anunciado el presidente de Argentina, Javier Milei, en un comunicado oficial.

El tribunal de apelaciones ha fallado este viernes que la primera sentencia interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que debía ser revisada, un argumento que ya había planteado la defensa del Estado argentino.

El pasado 19 de marzo, la Justicia ya decidió suspender una orden de descubrimiento de pruebas que habría habilitado a los demandantes de YPF a solicitar información sobre activos embargables del Estado argentino, como sus reservas de oro.

La jueza de distrito Loretta Preska dictaminó en septiembre de 2023 que los derechos de los litigantes se habían visto lesionados por la nacionalización y ordenó a Argentina depositar en una cuenta segura el 51% de las acciones que posee en YPF.

Buenos Aires alegó que Preska carecía de jurisdicción al corresponder esta sobre la Justicia del país latinoamericano. En este sentido, dos de los tres miembros de la sala de apelaciones ya expresaron dudas durante la fase de instrucción sobre la competencia de los tribunales estadounidenses en esta materia.

Antecedentes de YPF

YPF fue nacionalizada en 2012 bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de una ley aprobada en el Congreso Nacional que avalaba que el Estado se quedase con el 51% de la petrolera, la cual, hasta entonces, estaba en manos de la española Repsol.

La cuestión aterrizó en los juzgados estadounidenses en 2025 después de que los fondos Burford Capital y Eton Park presentasen una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

Estas sociedades pertenecientes al grupo argentino Petersen estaban constituidas en España y poseían un 25% del capital social de YPF en el momento de la nacionalización. Las dos firmas reclamaban compensaciones al considerar que Argentina debió lanzar una OPA sobre las acciones que no pertenecían a Repsol.