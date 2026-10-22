Una jubilada de 68 años se queja de su pensión de 1.800 euros y las redes estallan: «Es insuficiente después de pasar mi vida profesional cuidando de los demás»

La asesora financiera María Lafuente ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha reaccionado a la indignación de una jubilada de 68 años que consideró insuficiente una pensión de 1.800 euros al mes. Esta experta en la materia ha recomendado a los ciudadanos un plan alternativo para poder seguir disfrutando una vez llegado al retiro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de esta jubilada que se ha hecho viral en las redes sociales.

«Es insuficiente después de pasar mi vida profesional cuidando de los demás». Estas son las declaraciones realizadas por una jubilada de 68 años que tanto han dado que hablar en las últimas semanas. Por ello, la asesora financiera María Lafuente ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que ha reaccionado a una noticia publicada en la que esta pensionista se queja del montante final de su pensión tras 25 años trabajando como auxiliar de enfermería.

La jubilada de 68 años que cobra 1.800 euros

«No quiero entrar si 1.800 euros es mucho o poco; depende de cada uno y el nivel de vida que quiera llevar. Me gustaría reflexionar sobre algo mucho más importante», comienza diciendo @maria.lafuente.coach en su página oficial de TikTok, en la que suele ofrecer consejos a los ciudadanos españoles para tener buena salud financiera.

#Pensiones #Ahorro #Inversión #FinanzasPersonales ♬ Inspirational – neozilla @maria.lafuente.coach Después de casi 25 años trabajando y cuidando de los demás, llega la jubilación… y descubre que su pensión no le permite vivir como esperaba. Y aquí viene la reflexión 👇 No sabemos cómo será el sistema de pensiones dentro de 20, 30 o 40 años. Pero sí podemos decidir qué hacer hoy con nuestro dinero. 💡 La pensión pública puede ser una parte de tu jubilación. Pero tu ahorro privado, tus inversiones y el patrimonio que construyas deberían ser otra parte fundamental. Porque yo prefiero depender de las decisiones financieras que tomo hoy que depender por completo de un sistema o de personas anónimas que decidirán cuánto voy a cobrar mañana. ⏳ El mejor momento para empezar era hace años. El segundo mejor momento es hoy. ¿Tú estás construyendo tu propia jubilación o estás confiando en que alguien se ocupe de ella por ti? 📩 Si quieres empezar a planificar tu futuro financiero, agenda tu estudio financiero gratuito. #Jubilación

«Esta mujer ha pasado toda su vida profesional cuidando de los demás, turnos largos, cansancio físico, responsabilidad, estrés. Años y años trabajando y cuando por fin llega el momento de jubilarse, de tener tiempo para ella, viajar o hacer lo que le apetezca, se encuentra con que tiene que adaptar su vida a lo que cobra de pensión», comienza diciendo sobre el caso de esta mujer que «pasó de cobrar 1.900 netos trabajando a 1.625 netos de pensión».

«Estamos viendo cada día que nuevas reformas sobre la pensión pública pueden dejar de existir o cambiar, pueden aumentar o bajar, pero hay una sola cosa que va a depender de ti: el patrimonio que hayas construido durante toda tu vida», dice esta experta económica, que la clave: generar un ahorro privado a lo largo de la vida para en el futuro poder mantener el nivel de vida a la hora de acceder a la jubilación.

«Mi apuesta personal siempre va a ser el ahorro privado y esto no significa dejar el dinero en el banco, sino conseguir activos y lo más diversificado posible, porque no sabemos cómo van a cambiar las reglas», comenta María Lafuente, que también anima a los pensionistas a «construir un plan y ejecutarlo para vivir bien llegada la jubilación».