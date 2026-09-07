Un joven descubre el objetivo de los servicios públicos en España y no da crédito: «Perdimos el lenguaje moral en la política»

Fer, joven creador de contenido, junto al usuario maseett7, ha publicado un vídeo que ya supera las 10.000 reproducciones en TikTok. En él, ambos reflexionan sobre el papel de los servicios públicos en la sociedad actual. El vídeo comienza con una pregunta clara y directa: «¿por qué existe una tendencia a ver los servicios públicos como un gasto en vez de como un derecho?». Para tratar de responderla, el joven recurre a un libro que un profesor universitario les recomendó en su momento: «Algo va mal», del historiador Tony Judt.

Tras leer la obra, Fer explica cómo durante buena parte del siglo XX Europa tuvo como principal objetivo no repetir los errores que habían desembocado en el fascismo y en las guerras, entre ellos el desempleo masivo y las situaciones de pobreza extrema. En ese contexto nació un pacto implícito entre los ciudadanos y los gobiernos para garantizar que ninguna persona quedara desamparada, sentando las bases de lo que hoy conocemos como Estado del Bienestar. Sin embargo, este modelo comenzó a deteriorarse a finales de los años 70 con la aparición de figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan y la implantación de un nuevo paradigma económico: el neoliberalismo. Según explica el joven en el vídeo, esta corriente sostiene que «el mercado libre lo solucionaría todo, que el Estado era un estorbo, que los impuestos eran casi un robo y que el pobre era pobre porque quería».

¿Realmente estamos en un Estado de Bienestar?

A partir de entonces, según explica Fer, comenzó un proceso progresivo de privatización que provocó que «el ciudadano pasara de ser ciudadano a convertirse únicamente en un cliente del Estado». Y, siguiendo el planteamiento de Tony Judt, fue entonces cuando se produjo una de las mayores pérdidas: «perdimos el lenguaje moral en la política».

El joven señala que, anteriormente, cuando se quería aprobar una nueva ley o poner en marcha un servicio público, el debate se centraba en cuestiones fundamentalmente éticas: si se respetaba la dignidad de las personas o si la medida era justa. Con la llegada del modelo neoliberal, ese planteamiento quedó relegado frente a un lenguaje centrado en términos económicos, como la rentabilidad, el coste o la eficiencia.

Para Fer, el principal problema de esta forma de entender los servicios públicos es que hay determinadas prestaciones que, por su propia naturaleza, no se pueden analizar como si fueran un negocio. «Un hospital o una línea de autobús entre pueblos no existen para dar beneficios, existen para que nadie se quede al margen y cubrir unas necesidades básicas», sostiene.

El creador de contenido concluye su reflexión recuperando la idea fundamental de la obra de Judt: «los servicios públicos no existen por ser rentables, existen para cubrir unas necesidades y que nadie se quede atrás. Si olvidamos eso, no solo perdemos servicios mínimos, también perdemos la dignidad como sociedad».

Estado del Bienestar

El Estado del Bienestar es un referente europeo que se basa en garantizar a la ciudadanía una serie de servicios y prestaciones públicas: sanidad, pensiones, ayudas familiares, ayudas para el desempleo y educación.

«Peligro, en el sentido de que desaparezca, probablemente no lo hay. Pero con toda seguridad será distinto, de una manera en la que ya se ha venido reformando en las últimas décadas. Es lo que se llama la reforma silenciosa: las pensiones máximas no han parado de bajar (en términos reales) y este proceso se podría acelerar. Si el intervalo de pensiones se comprime, se puede ir convergiendo hacia un modelo como el británico, en el que hay un sistema de pensiones que aquí llamaríamos asistencial. Es una cifra básica e igual para todo el mundo. Y las pensiones extra van por la parte de planes de pensiones, que a menudo son obligatorios y establecidos en convenios colectivos.

Silenciosamente, vamos en esa dirección, hacia un modelo de sostenimiento completamente distinto al nuestro, porque no parece que haya mucho interés en tomar medidas más fuertes en otras direcciones. El problema es que, si lo hacemos de manera silenciosa, vamos a llegar a la pensión asistencial sin tener a punto los complementos de capitalización privados», explica Antonio Cabrales, doctor en Economía por la Universidad de California, a Fundación «la Caixa».

Tony Judt

Desde la perspectiva de comienzos del siglo XXI, Judt sostiene que el gran conflicto del siglo pasado no estuvo únicamente en la confrontación entre libertad y totalitarismo, sino también en el debate sobre el papel que debía desempeñar el Estado. El historiador muestra cierta nostalgia por la época dorada del Estado del Bienestar y del keynesianismo, en la que creció y se formó, y expresa su preocupación por el futuro de la socialdemocracia, corriente con la que se identifica, en un momento en el que su proyecto político se encuentra amenazado por las fuerzas de la globalización y el poder de los mercados.