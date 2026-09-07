La Séptima llega al FesTVal tirando de chequera: hasta 30 millones para su tele sanchista con un ejército de rostros conocidos

La nueva televisión sanchista de José Miguel Contreras no piensa reparar en gastos. La Séptima aterriza este lunes en el FesTVal de Vitoria con una chequera de hasta 30 millones de euros y nueve presentadores conocidos, manteniendo bajo llave, por ahora, cuánto pagará a sus flamantes fichajes.

La Séptima: la nueva cadena gubernamental

El Gobierno adjudicó el pasado 26 de mayo la licencia del nuevo canal de TDT, en abierto y para todo el territorio nacional, a la sociedad Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo S.L. (SIETE), liderada por José Miguel Contreras, fundador de laSexta, uno de los asesores mediáticos de Pedro Sánchez y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. La imputación del ex presidente del Gobierno precipitó todo el proceso para el lanzamiento del nuevo canal. José Miguel Contreras tiene como socios en La Séptima a Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor, Diego Prieto y el argentino José Luis Manzano.

La Séptima cuenta con un presupuesto de entre 20 y 30 millones de euros para los primeros tres años de actividad, con el objetivo marcado de conseguir unos ingresos de 40 millones de euros al cierre de 2029. Es decir, los planes pasan por lograr ser rentable en 2030. Para ello necesitaría alcanzar, al menos, un 2% de cuota de pantalla. Los expertos del sector no auguran la rentabilidad en tiempo para la cadena. El equipamiento técnico lo aportará Toboggan, que suministrará los platós y el material correspondiente por un valor de entre 7 y 8 millones de euros.

Millones para arrancar, millones para los estudios y una plantilla de cientos de personas antes incluso de conocer la respuesta de los espectadores. De hecho, la cadena no ha desvelado los salarios de sus nuevas estrellas ni el presupuesto total destinado a presentadores y colaboradores.

Rostros conocidos

Buena parte del escaparate está en los nombres. Contreras y Javier Ruiz han salido de compras por las televisiones españolas para levantar una parrilla plagada de caras reconocibles.

Al frente estará el propio Javier Ruiz, procedente de Mañaneros de TVE y, anteriormente, la Cadena SER. Junto a él estarán Sarah Santaolalla, hasta ahora habitual de la televisión pública; Rocío Delgado, también procedente de Mañaneros, Héctor de Miguel, Quequé, Alba Carrillo, Luján Argüelles, Marta Márquez, Noor Ben Yessef y, como uno de los últimos movimientos, Verónica Sanz, que deja Atresmedia después de siete años.

Todos han estado este lunes 7 de septiembre en el FesTVal de Vitoria (el certamen televisivo más importante de nuestro país) para presentar los planes de La Séptima, aunque no se ha desvelado demasiado que no se supiera ya.

«Queremos ser un actor político y dar guerra en estas elecciones»

«Nunca he trabajado en un proyecto por el que tanta gente ha luchado para que no salga. Gracias a ellos que me han dado impulso», ha dicho Contreras durante la presentación para, acto seguido, dar paso a un vídeo con las primeras imágenes de la historia de La Séptima. Se nos vendió como un adelanto de lo que iba a ser la cadena en forma y contenido, pero en realidad se trataba del making off de la sesión de fotos promocionales de los rostros de la cadena. Nada más. No se ha dado información alguna. Eso sí, Sarah Santaolalla se ha emocionado al ver el vídeo.

Una nueva forma de contar la actualidad. pic.twitter.com/Drd2dvaeQ2 — La Séptima TV (@la_septima_tv) September 7, 2026

«Queremos dar guerra en las elecciones»

Durante la rueda de prensa, OKDIARIO ha preguntado a Contreras, que no ha parado de repetir que su nueva cadena es plural, si no considera que todos los rostros que le rodean están sesgados por la izquierda, a lo que el fundador del canal ha contestado: «A nadie se le ha preguntado sobre su ideología. Tiene que haber voces más conservadoras. Sería un fracaso si sólo tuviera una voz única; sería un absurdo desde un punto de vista único. Tenemos que llegar a mucha gente y que puedan ver otras realidades».

No admite que La Séptima sea claramente un canal a favor del Gobierno de Sánchez, pero el propio Contreras también ha admitido que la cadena quiere «ser un actor activo durante las próximas elecciones y dar guerra».

«Aquí no ha habido negociaciones»

Para elegir a su equipo de presentadores, Contreras ha admitido que «el criterio de selección era básico»: «Gente que no quería negociar, que hiciera lo que sea por estar aquí. Esto sólo va a salir si somos una familia. Nuestro éxito es existir, que haya una opción como la nuestra, que no la hay en España y es una aberración».

Eso es algo que también ha admitido Javier Ruiz: «No tenemos el presupuesto de TVE o de otras cadenas, pero ninguno de nosotros ha negociado, queríamos estar aquí».

Ruiz, además, ha asegurado que «vivimos un paisaje televisivo sesgado a la derecha». «No queremos convertirnos en los rojos de emergencia, pero queremos ampliar la voz. Más emocionante que cualquier reality es la actualidad, la vida. Fuera hay muy pocas noticias, pero muy poca información. Si les interesa la actualidad, si les interesa la vida, este es vuestro canal», ha añadido.

Todos los presentes han dicho prácticamente lo mismo: van a explicar lo que ocurre, terminar con las mentiras y ser plurales. Eso sí, no han explicado cómo, ni qué tipo de programas habrá, ni qué voces contrarias al progresismo habrá ante las cámaras.