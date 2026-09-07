La dura historia personal de Keanu Reeves: «Tuve que afrontar que mi primera hija naciera sin vida y después de todo soportar la muerte de mi pareja»

La vida de Keanu Reeves ha estado marcada por algunas de las tragedias personales más duras que ha tenido que afrontar una estrella de Hollywood. Mucho antes de convertirse en uno de los actores más queridos por el público, Reeves tuvo que enfrentarse a la pérdida de su primera hija, Ava, que nació sin vida en 1999. Apenas dos años después, la tragedia volvió a golpearle con la muerte de Jennifer Syme, madre de la niña y su pareja, en un accidente de tráfico. Dos pérdidas consecutivas que dejaron una profunda huella en el actor y de las que apenas ha hablado públicamente a lo largo de los años.

La ilusión de formar una familia

A finales de los años noventa, Keanu Reeves mantenía una relación con Jennifer Syme, actriz y asistente de producción que había trabajado, entre otros proyectos, junto a David Lynch. La pareja esperaba su primer hijo, una niña a la que habían decidido llamar Ava Archer Syme-Reeves.

El embarazo terminó de forma trágica. El 24 de diciembre de 1999, cuando Syme llevaba alrededor de ocho meses de gestación, dio a luz a su hija, que nació sin vida. La pérdida supuso un golpe enorme para ambos y terminó afectando profundamente a la relación. Poco después, Reeves y Syme decidieron separarse, aunque continuaron manteniendo el contacto.

Para el actor, que por aquel entonces ya era una de las caras más conocidas de Hollywood gracias a películas como Speed o Matrix, comenzaba así una etapa completamente diferente de su vida. El éxito profesional convivía con una tragedia personal que apenas trascendió públicamente.

Dos años después murió Jennifer Syme

La tragedia volvió a golpear a Reeves apenas dos años después. El 2 de abril de 2001, Jennifer Syme murió en un accidente de tráfico en Los Ángeles. Tenía 28 años.

La relación de ambos había terminado después de la muerte de su hija, pero siguieron unidos por el vínculo que habían construido y, según los testimonios recogidos posteriormente, habían vuelto a acercarse. La muerte de Syme llegó, por tanto, cuando la herida por la pérdida de Ava todavía estaba muy presente.

La noticia supuso otro golpe devastador para Reeves, que se apartó durante un tiempo para afrontar la situación. Su amigo Bret Domrose, compañero en la banda Dogstar, explicó posteriormente que el actor necesitaba «paz y tiempo» después de la tragedia.

El dolor que llegó hasta John Wick

Con el paso de los años, el público comenzó a relacionar inevitablemente parte de la personalidad de Reeves con las tragedias que había vivido. Su carácter reservado, su distancia de los excesos habituales de Hollywood y esa imagen de hombre tranquilo y discreto alimentaron una percepción de él como una estrella marcada por el dolor.

Pero fue especialmente con John Wick cuando el propio actor reconoció que su experiencia personal había influido en su trabajo. El personaje comienza la historia después de haber perdido a su mujer y, posteriormente, al perro que ella le había dejado como último recuerdo. La película gira alrededor de la pérdida, el duelo y la imposibilidad de desprenderse del pasado.

En una entrevista con The Guardian en 2019, Reeves reconoció que sus propias experiencias habían sido una de las bases del personaje. «El duelo y la pérdida no desaparecen», explicó. Para él, el dolor estaba directamente relacionado con el amor hacia la persona que ya no está.

Un recuerdo que nunca desapareció

Más de dos décadas después de aquellas tragedias, Reeves continúa hablando del duelo como algo que cambia con el tiempo, pero que no desaparece. En declaraciones más recientes, ha insistido en esa misma idea: no considera que una pérdida de semejante magnitud pueda simplemente «superarse». El dolor cambia de forma, pero permanece ligado al amor que existió antes de la pérdida.

La historia personal de Keanu Reeves quedó marcada, por tanto, por dos ausencias que llegaron con apenas dos años de diferencia. Ava nunca llegó a crecer junto a sus padres y Jennifer Syme murió cuando todavía era muy joven. Dos personas que formaban parte de una vida que el actor imaginaba de una manera muy distinta y que, de repente, dejaron un vacío imposible de llenar.

Quizá por eso, cuando años después interpreta a personajes atravesados por la pérdida, sus palabras resultan especialmente significativas. Reeves no necesita explicar demasiado el dolor de John Wick: conoce de primera mano lo que significa echar de menos a alguien, imaginar cómo habría sido el presente si aquella persona siguiera allí y aprender, simplemente, a continuar.