Indra inaugura una instalación clave en Kansas para la fabricación de sistemas de radar para la FAA

Con una inversión de 50 millones de dólares, el nuevo centro de fabricación producirá la nueva generación de sistemas de radar para la FAA, la Administración Federal de Aviación estadounidense, y creará más de 200 puestos de trabajo de alta calidad.

El lunes, Indra Group celebró la inauguración de su nuevo centro de fabricación en el Great Plains Commerce Center en Kansas, Estados Unidos. La mañana del lunes ha tenido lugar la ceremonia de inauguración, a la que han asistido el senador de Kansas, Jerry Moran, y el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, para dar comienzo al inicio oficial de las operaciones de estas instalaciones de última generación.

Las nuevas instalaciones cuentan con 11.000 metros cuadrados, lo que en términos económicos supone una inversión de más de 42 millones y medio de euros por parte de Indra Group. Las oficinas han sido diseñadas como un centro de excelencia de Indra; las cuales contarán con procesos avanzados de fabricación y pruebas electrónicas automatizadas para la fabricar sistemas críticos de comunicación, navegación y vigilancia. Esta ampliación creará más de 200 nuevos puestos de trabajo de alta calidad en los próximos tres años, triplicando la plantilla local de Indra Group en Estados Unidos.

El nuevo espacio complementa las instalaciones de Indra, de 3.716 metros cuadrados, situadas en Overland Park, ciudad de Kansas, y ofrece la capacidad necesaria para cumplir el contrato multimillonario con la FAA para fabricar radares de vigilancia del tráfico aéreo de última generación en el marco de la iniciativa Brand-New Air Traffic Control System (Nuevo Sistema de Control de Tráfico Aéreo), cuyo propósito es modernizar y reforzar la seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo estadounidense.

Además de los sistemas de radar terrestres, la planta de Olathe fabricará más de 20.000 radios Indra Park Air para la FAA y sistemas portátiles de navegación aérea táctica (MP-TACAN) para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

El consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, destacó la importancia estratégica de las nuevas instalaciones de Olathe durante la ceremonia y afirmó que «con este proyecto, avanzamos con éxito en nuestro plan estratégico de crecimiento en Estados Unidos y damos un paso decisivo para reforzar la posición de Indra Group en un mercado estadounidense altamente competitivo, donde ya nos encontramos entre las empresas más importantes en soluciones avanzadas para la gestión del tráfico aéreo civil y militar. Nuestra inversión en Kansas, la creación de más de 200 puestos de trabajo americanos de alta calidad y la transferencia de tecnología avanzada al país reflejan nuestro compromiso a largo plazo con Estados Unidos y con la FAA”.

A lo que el senador estadounidense Jerry Moran añadió que «la decisión de Indra de ampliar su presencia en la región de Kansas City supone un gran logro para nuestro estado, ya que aportará a la comunidad unos 200 nuevos puestos de trabajo en el sector de la fabricación de alta tecnología». Y subrayo que «el Congreso destinó una inversión de 12.000 millones de dólares en la Ley de Reconciliación para mejorar y modernizar nuestro sistema de control del tráfico aéreo y aplaudo la colaboración de Indra a la hora de invertir en la mano de obra de Kansas para respaldar estas importantes iniciativas en materia de seguridad aérea. Nuestro estado cuenta con una rica historia en el sector de la aviación, por lo que resulta muy apropiado que las tecnologías críticas que garantizan la seguridad de nuestro espacio aéreo se desarrollen aquí mismo, en Kansas».