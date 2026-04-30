La compañía de defensa Indra ha obtenido un beneficio neto de 76 millones de euros en el primer trimestre del año, un 28,4% más que los 59 millones de euros del mismo periodo de 2025, según ha informado este jueves la compañía, que ha atribuido el incremento de sus ganancias principalmente a la «mejora operativa».

Así, en los tres primeros meses del año el grupo facturó 1.334 millones de euros, un 15,2% más en comparación con los 1.164 millones del primer trimestre del ejercicio anterior, con todas las divisiones presentando crecimientos, destacando los avances de dos dígitos en Defensa y Gestión del Tráfico Aéreo (ATM).

En concreto, el negocio de Defensa de Indra disparó sus ingresos un 33% en el primer trimestre, mientras que la división de ATM facturó un 17% más y Minsait, su filial tecnológica, registró un avance del 1% en su cifra de ventas, igual que la parte de Movilidad. Asimismo, su negocio de Espacio casi quintuplicó sus ingresos.

Por su parte, el tipo de cambio restó siete millones de euros a los ingresos del grupo, principalmente por la depreciación del dólar frente al euro y su impacto en las divisas de Estados Unidos, Argentina y Perú.

Cartera de 20.334 millones de euros

La compañía que preside Ángel Simón desde el pasado 2 de abril tras la dimisión de Ángel Escribano ha explicado que la cartera en el primer trimestre alcanzó los 20.334 millones de euros, aumentando un 154% respecto a los mismos meses de 2025, impulsada principalmente por Defensa (más de 8.394 millones) y por la contribución inorgánica de Espacio (consolidación de Hispasat e Hisdesat de 2.704 millones), y con todas las demás divisiones aportando también crecimiento.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha ahondado en que «los resultados del primer trimestre reafirman su compromiso con el guidance del año». «Estamos enfocándonos plenamente en el desarrollo de la huella industrial, el impulso de acuerdos estratégicos y apalancándonos en nuestras capacidades tecnológicas para cumplir nuestros compromisos con los clientes», ha señalado, enfatizando que «siguen cumpliendo con el plan estratégico Leading the Future y están trabajando en la definición de la nueva fase Scale Up».

La contratación neta en el primer trimestre de 2026 aumentó un 56%, con un «fuerte crecimiento» en todos los negocios, destacando Movilidad (que creció un 422%), principalmente impulsada por el contrato de gestión de la red de transportes de Londres en Reino Unido (605 millones) y el contrato de sistemas ferroviarios en Arabia Saudí (107 millones del proyecto AVE La Meca-Medina).

La contratación en espacio sube

Por su parte, la contratación en Espacio ascendió un 87% gracias a América, por el negocio de servicios en Perú de Hispasat y por Hisdesat. En ATM aumentó un 47%) con América, Asia, Oriente Medio y África (contrato de fabricación de radares para el aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos) y España presentando crecimientos de doble dígito.

En cuanto a Defensa, creció un 43%, principalmente por la contribución los Programas Especiales de Modernización y el proyecto FCAS internacional. Y, por último, Minsait registró un aumento del 9% gracias a los crecimientos del 58% registrados por administraciones públicas y Sanidad, así como por Servicios Financieros (creció un 5%).

Por geografías, la actividad de Indra en el primer trimestre se concentró principalmente en España, con el 53% de las ventas, y América (21%). En concreto, los ingresos del grupo presentaron un decrecimiento del 1,7% en Europa (18% de las ventas totales), siendo la única región en la que bajaron.

Las ventas subieron un 15% en América, un 20% en España y un 24% en Asia, Oriente Medio y África (8% de las ventas). El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Indra en el primer trimestre del año alcanzó los 194 millones de euros, un 54,7% más que los 125 millones del mismo periodo de 2025, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) se situó en 118 millones de euros, lo que supone un avance interanual del 24,2% en comparación con los 95 millones en los que cerró en el acumulado entre enero y marzo del año pasado.