Los propietarios de viviendas turísticas pagarán hasta un 40% de lo que ganan, Hacienda lo hace oficial. Antes de empezar a buscar alternativas para ganar un poco más, hay que poner sobre la mesa lo que vamos a ganar y lo que nos costará poner en práctica este tipo de negocio que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Una situación que acabará siendo lo que nos acompañará en breve.

Este tipo de detalles que pueden acabar llegando a toda velocidad podría convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración determinados datos. Es momento de empezar a tener en cuenta en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Hacer números con Hacienda es algo que realmente necesitamos para conseguir un cambio de tendencia que será esencial. Un cambio que hasta un 40% de lo que ganarán.

Es oficial no se anda con chiquitas Hacienda

Los expertos de Hacienda nos han dado un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es momento de saber lo que vamos a pagar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Este tipo de negocios pueden acabar siendo los que nos afectará a la hora de pagar una renta que puede costarnos más cara de lo que nos imaginaríamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.

En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, en unas jornadas en las que cada elemento cuenta. Una novedad plena que, sin duda alguna, acabará marcando estos días en los que queremos ganar dinero, aunque puede ser un problema que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este tipo de chiquitas pueden ser por Hacienda por lo que acabará ganando una serie de detalles que será esencial.

Pagarán un 40% los propietarios de viviendas turísticas

Antes de nada, debemos tener en cuenta lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un 40% de lo que se gana, puede ser lo que se paga a los propietarios de viviendas turísticas, en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explican los expertos de Avantio: » La tributación del alquiler vacacional no se limita a presentar la Renta una vez al año. Implica saber cuándo aplicar el IVA del alquiler vacacional, cómo declarar correctamente los ingresos, qué modelos debes presentar (como el 036 o el 037, y los nuevos modelos informativos que han sustituido al antiguo modelo 179), y sobre todo si tu actividad se considera actividad económica o rendimiento de capital inmobiliario. Y si administras varias viviendas, el impacto es aún mayor. La fiscalidad del alquiler turístico afecta directamente a tu margen, a la transparencia con tus propietarios y a tu exposición ante Hacienda. Además, el marco normativo ha evolucionado. Con el Real Decreto 1312/2024 se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para los alquileres de corta duración, estableciendo nuevas obligaciones que afectan especialmente a gestores profesionales».

En caso de no declarar un alquiler vacacional Hacienda puede cortar por lo sano: «La Agencia Tributaria puede imponer sanciones que, con carácter general, oscilan entre el 50 % y el 150 % de la cuota dejada de ingresar, en función de la gravedad de la infracción, además de intereses de demora. En determinados supuestos también pueden aplicarse recargos por presentación extemporánea. Las plataformas como Airbnb o Booking suministran información a Hacienda mediante modelos informativos y otros sistemas de reporte que permiten el cruce automatizado de datos. No declarar ingresos suele terminar en regularización, liquidación complementaria y sanción».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque todo está explicado, la legislación cambia rápidamente y en cuanto empieces a declarar tu vivienda vacacional en la Renta o Impuesto de Sociedades posiblemente te surjan dudas sobre la marcha. Además de que existen leyes locales que rigen cuándo se considera un alquiler vacacional y cuándo no. Así que nuestro consejo es que pidas ayuda a personal experto en la materia. Que te diga cuánto has de pagar exactamente, cómo declarar los rendimientos, cómo deducirte los gastos y evitar sorepresas inesperadas por parte de Hacienda».