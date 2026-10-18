Gonzalo, experto fiscal, avisa a los pensionistas: «Un jubilado español se marcha a Portugal y Hacienda le obliga a seguir tributando en España»

Un jubilado español decidió trasladarse a Portugal y fijar allí su residencia fiscal, convencido de que, a partir de ese momento, tendría que pagar sus impuestos en el país vecino. Incluso disponía de certificados portugueses que acreditaban su situación. Sin embargo, cuando Hacienda revisó su caso, llegó a una conclusión diferente: el pensionista seguía manteniendo vínculos personales y económicos con España que, a juicio de la Administración, justificaban que continuara tributando aquí. El asunto ha llamado la atención porque demuestra que cambiar oficialmente de residencia no siempre resulta suficiente para que la Agencia Tributaria acepte que una persona ha dejado de ser contribuyente en España.

El caso lo ha dado a conocer Gonzalo Benavides, un experto fiscal que utiliza TikTok bajo la cuenta @gonzaloobenavides para explicar cuestiones relacionadas con los impuestos. En uno de sus vídeos plantea qué puede ocurrir cuando alguien se marcha al extranjero, consigue la documentación necesaria y, pese a ello, Hacienda considera que sigue siendo residente fiscal español. El especialista aprovecha esta situación para explicar qué circunstancias se investigan en estos procedimientos y menciona también la polémica sobre la residencia fiscal portuguesa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Su reflexión gira alrededor de una cuestión: cómo se aplican las normas cuando un contribuyente mantiene relaciones con dos países.

Experto fiscal, avisa a los pensionistas: «Un jubilado español se marcha a Portugal y Hacienda le obliga a seguir tributando en España»

«¿Puede Hacienda ignorar que eres residente fiscal en Portugal y obligarte a pagar impuestos en España? Pues acaba de pasar», señala el experto fiscal al comienzo de su vídeo pasando luego a contar que el jubilado había realizado los trámites para establecerse en Portugal y defendía que su pensión debía tributar allí. No obstante, cuando la Agencia Tributaria examinó sus circunstancias, entendió que la documentación presentada no bastaba para acreditar el cambio de residencia a efectos fiscales.

Según relata, el problema estaba en los vínculos que el hombre todavía mantenía con España. Aunque tenía certificados portugueses, Hacienda consideraba que su situación económica y personal seguía estando ligada a nuestro país. Gonzalo no precisa en su explicación cuánto tiempo llevaba viviendo el pensionista en Portugal, qué propiedades conservaba en España ni cuáles fueron las pruebas concretas utilizadas por la Administración. Tampoco identifica la resolución a la que hace referencia. Lo que destaca es que disponer de un certificado extranjero no impide que Hacienda examine las circunstancias de cada contribuyente. De hecho, es posible que dos países consideren residente fiscal a la misma persona, una situación para la que existen convenios internacionales.

Qué debe cumplir un pensionista para dejar de tributar como residente en España

Una persona puede marcharse de España y continuar teniendo obligaciones con Hacienda, pero no necesariamente por cobrar una pensión española. Lo determinante es establecer correctamente su residencia fiscal y comprobar qué impuestos corresponden según el convenio aplicable. La legislación española considera residente a quien permanece más de 183 días durante el año natural en España. También contempla a quienes mantienen aquí el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos, aunque no superen ese periodo de permanencia.

Además, existe una presunción de residencia cuando el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores dependientes viven habitualmente en España, siempre que concurran los requisitos establecidos. Gonzalo insiste en que lo importante es comprobar «dónde vives de forma efectiva, dónde está tu centro de intereses económicos, dónde reside tu familia y dónde desarrollas tu vida habitual».

Ahora bien, si España y Portugal consideran residente al mismo contribuyente, hay que acudir al convenio firmado entre ambos países. Este documento establece diferentes criterios para resolver el conflicto, empezando por la vivienda permanente y, cuando corresponde, las relaciones personales y económicas más estrechas. También distingue entre las pensiones procedentes de empleos anteriores y determinadas pensiones públicas. Por tanto, no todas las prestaciones tienen necesariamente el mismo tratamiento tributario.

El experto fiscal recuerda la polémica de David Sánchez y pide los mismos criterios para todos

Después de explicar el caso del jubilado, Gonzalo introduce una comparación con David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, cuya residencia fiscal en Portugal ha provocado controversia pública. «Esto me lleva inevitablemente al famoso caso de David Sánchez», comenta el experto, que recuerda las dudas surgidas alrededor de la interpretación de su residencia portuguesa.

No obstante, aclara que no pretende determinar si el hermano del presidente actuó correctamente. Su intención, según explica, es reclamar que las reglas fiscales se utilicen de manera uniforme. «Creo que Hacienda debería aplicar exactamente los mismos criterios para todos los contribuyentes», afirma.

Con este caso, que está siendo además muy comentado en las redes sociales, los jubilados que estén pensando en trasladarse a Portugal, deberán tener en cuenta la importancia de acreditar correctamente su residencia y consultar cómo deben declarar su pensión antes de dar por terminado su vínculo fiscal con España.