Golpe judicial a Google: la UE confirma la multa de más de 4.000 millones por abuso de posición dominante

En concreto, Google obligaba a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la marca (Google Search y Chrome) como condición para poder obtener una licencia para Play Store y les exigía no vender dispositivos equipados con versiones alternativas a su sistema operativo, Android, no autorizadas por la compañía.

Ahora, con esta decisión, la máxima instancia judicial comunitaria tumba los argumentos de Google y confirma que existía un «sesgo de statu quo» en favor de las aplicaciones preinstaladas, desmontando la tesis de la empresa estadounidense de que se debía únicamente a la calidad de sus servicios.

Asimismo, el TJUE aclara que en los mercados digitales no es indispensable demostrar que las prácticas puedan expulsar a competidores «igual de eficaces» para certificar un abuso, bastando con acreditar que estas conductas restringen la competencia y refuerzan las barreras de entrada.

El fallo también desestima las alegaciones de la compañía respecto a los denominados «acuerdos contra la fragmentación», unos contratos por los que Google condicionaba la concesión de sus licencias a que los fabricantes se comprometieran a no vender dispositivos con versiones de Android modificadas o no autorizadas.

La justicia europea confirma que estas exigencias limitaban de forma ilegal las oportunidades comerciales de los sistemas operativos competidores, por lo que rechaza las «justificaciones objetivas» aducidas por la multinacional con sede en Silicon Valley y mantiene la calificación de infracción única y continua.

De la cuantía total de la sanción, un importe de algo más de 1.520 millones de euros corre a cargo de Alphabet en concepto de su responsabilidad solidaria como sociedad matriz. Al tratarse de un recurso de casación ante la máxima instancia judicial de la UE, esta resolución pone fin definitivamente a la vía judicial.

Google se defiende alegando que ya aplicó cambios

En reacción a la sentencia del TJUE, un portavoz de Google ha lamentado el sentido del fallo y ha asegurado que el tribunal comunitario «no reconoce» la «importante inversión» realizada por la firma para garantizar que su sistema operativo móvil «siga siendo abierto, interoperable y gratuito».

Asimismo, desde la multinacional han recordado modificó sus contratos para cumplir con la decisión inicial de la Comisión Europea «ya en 2018» y que Android «ofrece más opciones para todos y apoya a miles de empresas» y que Google sigue centrado en «la innovación continua» y la apertura para sus usuarios, socios y desarrolladores

«Android ofrece más opciones para todos y apoya a miles de empresas. Esta sentencia no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018», ha indicado el portavoz.