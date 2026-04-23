El Gobierno se juega en las próximas 48 horas los 120 millones de euros que la SEPI inyectó a Duro Felguera en marzo de 2021, dentro de los rescates a empresas en apuros que puso en marcha el Ejecutivo por la pandemia. La ingeniería asturiana acude este jueves y viernes a un juzgado de Oviedo para que el juez acepte y valide su Plan de Viabilidad, presentado en septiembre del año pasado, y pueda salir del concurso de acreedores.

Si es aceptado, la compañía cogerá aire para tratar de revertir su situación financiera, sin que se pueda decir que esté salvada. Si el juez lo rechaza, irá a la quiebra. El juez tiene un mes para emitir su sentencia después de la vista oral de estos días. Si decide no homologar el plan, la compañía irá a liquidación, se venderán los activos y los primeros en cobrar serán los trabajadores. El Gobierno de Asturias también se juega los seis millones de euros que aportó.

En la planta noble de Duro Felguera en Gijón llevan semanas preparándose para una cita crucial y hay cierto optimismo en que se podrá justificar ante el juez el Plan de Viabilidad propuesto. «Es una buena propuesta, muy estudiada, y en la que se ha tenido todo en cuenta», señalan fuentes internas.

Porque hay ocho acreedores de la compañía que van a pedir la impugnación del Plan de Viabilidad propuesto por el presidente de Duro Felguera, el mexicano Eduardo Espinosa, representante del grupo Mota Engil, primer accionista de la compañía. Entre ellas se encuentran General Electric y Romgaz, el mayor productor de gas de Rumanía.

Se trata fundamentalmente de acreedores de la división de la energía que son quienes más deuda acumulan, ya que se trata de proyectos más costosos. «Son sólo ocho acreedores de un total de unos 300 que tenemos», señalan estas fuentes. «Es normal que impugnen porque la quita para ellos es del 100%. Incluso diría que no son muchos. Hay que tener en cuenta que hubo algunos acreedores, los llamados esenciales, que se les ha seguido pagando y no se ha propuesto la quita del 100% para ellos», explican.

En cualquier caso, si el juez decide a finales de mayo homologar el Plan de Viabilidad, la situación de Duro Felguera seguirá siendo muy complicada. Ha vendido la sede de Gijón por 13,6 millones de euros y se mudarán a Langreo, y sigue pendiente de que Indra suba su oferta por los talleres de Barros por encima de los tres millones que ofrece ahora. Duro Felguera pide entre 14 y 16 millones por esos talleres, y además está pignorado en un pleito con la Agencia Tributaria; no impide su venta.

Además, el Plan incluye la venta de negocios y divisiones que dejarán la plantilla en la mitad, unos 500 trabajadores, y que la SEPI rebaje los intereses que cobra por los préstamos del rescate, que ahora están ahogando a la empresa, ya que el coste supera los 12 millones de euros al año.

Si todo sale bien, el grupo mexicano Mota Engil hará una ampliación de 10 millones de euros y la banca se ha comprometido a dar avales a la compañía para poder optar a nuevos contratos, algo vital para seguir facturando y acabar con la situación financiera actual (registra 170 millones de patrimonio negativo).