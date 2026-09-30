La Fiscalía de Sánchez apoya a Silvia Intxaurrondo en el juicio por su demanda contra RTVE

La Fiscalía, controlada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, según señaló él mismo en una entrevista, salió en defensa de Silvia Intxaurrondo y en contra de RTVE en el juicio por la demanda que interpuso la presentadora de La Hora de La1 contra la cadena pública para recuperar su sueldo de 250.000 euros y el servicio de chófer para volver a casa tras el programa, además de otras cuestiones que no han sido aceptadas por el juez.

De acuerdo con la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico y que ha estimado parcialmente las peticiones de Silvia Intxaurrondo, la Fiscalía se mostró favorable a que RTVE indemnizara a la periodista por la vulneración de sus derechos fundamentales durante el proceso de negociación de su nuevo contrato, que finalmente redujo el salario de la presentadora de 250.000 a 140.000 euros.

En el punto tercero de los antecedentes de hecho de la sentencia, el juez del tribunal de lo social explica que «en las actuaciones intervino el Ministerio Fiscal, que interesó se estimara la demanda en lo que se refiere a la vulneración de derechos fundamentales de la demandante, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la garantía de indemnidad».

La Fiscalía se posicionó, por tanto, en contra de la Abogacía del Estado, que defiende a RTVE, y a favor de que la cadena pública vulneró los derechos fundamentales de Silvia Intxaurrondo, algo que el juez desestima en su sentencia. Silvia Intxaurrondo reclamaba 25.000 euros de indemnización.

Así lo refleja en el escrito, en la página 31 de la sentencia: «En el supuesto de hecho que nos ocupa, no se puede considerar que la actora haya acreditado la existencia de tales indicios racionales fácticos sobre la vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, hay que recordar que, tal como consta en el relato de hechos probados de la presente resolución, se produjeron intentos conciliadores por la parte empresarial a fin de dar cumplimiento a la situación cuya irregularidad fue constatada por la Inspección de Trabajo».

E insiste: «Del tenor de las comunicaciones mantenidas por los representantes de la empresa no se puede concluir la concurrencia de una voluntad represaliante. Ello determina que la pretensión de resarcimiento por la vulneración de derechos fundamentales deba ser desestimada».

El origen de este conflicto es la resolución de la Inspección de Trabajo -tras una denuncia anónima- de abril de 2023 en la que determina que RTVE no puede pagar a Silvia Intxaurrondo a través de una sociedad, Sukun Comunicación, y debe darla de alta directamente en la Seguridad Social.

En ese momento, la cúpula de la cadena ofrece a Silvia Intxaurrondo un contrato de artista -vigente en RTVE- para poder alcanzar los 250.000 euros anuales que cobraba bajo el paraguas de su sociedad. Pero la periodista lo rechazó alegando que eso no era lo que obligaba la resolución de la Inspección de Trabajo.

Finalmente, RTVE salvó la situación metiendo a la periodista en plantilla, con el convenio colectivo vigente, por lo que no podía llegar a esos 250.000 euros anuales y le rebajó el sueldo a 145.000 euros. Le mantuvo el coche para ir a trabajar -como a otros trabajadores que entran antes de las cinco de la mañana- pero no el de vuelta a casa.

Tras esa decisión, Silvia Intxaurrondo decidió denunciar a RTVE para recuperar su sueldo, el coche o los gastos de desplazamiento, que se le reconociera la antigüedad desde el 16 de agosto de 2021 y no desde el 11 de septiembre de 2023, y una indemnización de 25.000 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales.

El juez ha aceptado las dos primeras -aunque el coche para ir a trabajar ya disfrutaba de él, como el resto de compañeros- pero ha rechazado las dos últimas. De momento, no se ha hecho efectiva la sentencia porque, como publicó este diario, RTVE ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Madrid y una aclaración a la sentencia.