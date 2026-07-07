La Eurocámara valida que las aerolíneas compensen por los retrasos pero les permite cobrar por el equipaje de mano

El Parlamento Europeo ha validado este martes la reforma de los derechos de pasajeros que mantiene los umbrales actuales de compensación por retraso (entre 250 y 600 euros en función de la ruta), pero que no garantiza el derecho de los viajeros a embarcar con una maleta sin sobrecostes, aunque obligará a las aerolíneas a ofrecer el precio del billete con maleta de mano como primera opción en las búsquedas online.

Con 646 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) dan así luz verde a los cambios pactados el pasado junio entre los negociadores de la propia Eurocámara y del Consejo (gobiernos), en base a un acuerdo alcanzado tras más de una década de diferencias que impidieron sacar antes adelante la revisión de la normativa.

Queda aún que los Veintisiete formalicen también su visto bueno a principios de agosto para que el reglamento actualizado pueda entrar en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE (DOUE), momento a partir del cual los países tendrán un año para trasladar a su legislación el nuevo marco.

Entre las novedades de la nueva norma figura la prohibición para las aerolíneas de cobrar a las familias o personas dependientes un recargo por garantizar asientos juntos a sus acompañantes.

Con los cambios, además, las aerolíneas deberán informar a los pasajeros mediante correo electrónico en un plazo de 96 días en caso de que su viaje sufra un retraso por el que tenga derecho a una compensación. En tal caso, el viajero deberá ser informado con claridad de los derechos que le asisten y de los procedimientos a seguir para obtener su indemnización, que cuyos umbrales se mantienen como estaban en el marco actual.

Las aerolíneas estarán obligadas a acusar recibo de una reclamación de inmediato y a responder, en un plazo de 14 días, ya sea pagando una indemnización o proporcionando una justificación clara para rechazar la reclamación.

De este modo, se garantiza una compensación por retraso de más de tres horas de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intra-UE y de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas. También tendrán derecho a estas compensaciones los pasajeros a quienes se cancele el vuelo con menos de 14 días de antelación.

También queda claro que los pasajeros podrán embarcar sin sobrecoste alguno con un bulto de mano que quepa bajo el asiento en el avión (como una mochila o funda de ordenador), pero los colegisladores han renunciado a proteger jurídicamente el derecho a subir también sin pagar por ello con una maleta de mano en cabina, tal y como avala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

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La nueva norma exigirá transparencia a las aerolíneas de modo que estén obligadas a publicar como primera opción de precio el de un billete que incluya el embarque con una maleta de mano en cabina, pero éste no será el precio más bajo de la ruta ya que podrían ofrecer una tarifa más baja si el pasajero no viaja con esa maleta.

Por otro lado, la reforma busca reforzar los derechos de los pasajeros por ejemplo cuando acepten como compensación un vale en lugar del reembolso, ya que la norma deja claro que estos bonos no podrán tener fecha de caducidad, ni condiciones inconvenientes.

Asimismo quedan prohibidas las tasas por cambios administrativos de nombre o por errores ortográficos y las aerolíneas estarán obligadas a enviar por correo electrónico a los pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones con toda la información pertinente para conocer sus derechos y los pasos a seguir para reclamar la indemnización que les corresponda.

El nuevo marco prevé cambios como que las aerolíneas ya no podrán cobrar para garantizar que los menores se sientan Junto a sus padres y también deberán garantizar que si viajan con un carrito para bebés puedan depositarlo en la puerta de entrada al avión y recuperarlo en el mismo lugar al finalizar el vuelo.

Respecto al derecho a asistencia, la nueva norma recoge el derecho a recibir refrigerios cada dos horas de espera, además de una comida después de tres horas y cada cinco horas a partir de entonces (hasta tres comidas al día).

Los viajeros afectados por retrasos también deberán tener garantizado el acceso a Internet y dos llamadas telefónicas y, en caso de que sea necesario permanecer una o más noches, el pasajero deberá ser alojado en un hotel de forma gratuito y contar con transporte también gratuito del alojamiento al aeropuerto y viceversa.