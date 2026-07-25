Estos son los supermercados que abren hoy 25 de julio de 2026, Día de Santiago Apóstol: horario de Mercadona, Alcampo, Gadis, Lidl, Carrefour…

Hoy es 25 de julio sabemos que se celebra el Día del Apóstol Santiago, que es el patrón de España, de modo que es posible que muchos tengan la duda de si van a poder hacer la compra con normalidad o toca buscar alternativas, así que conviene hacer repaso y ver no sólo dónde es festivo realmente hoy sábado y también qué va a pasar con los supermercados en esas comunidades.

Y es como ocurre siempre con este tipo de fechas, el calendario laboral manda y mientras algunas as comunidades sí que celebran a Santiago Apóstol como festivo, la gran mayoría no lo hacen. De ahí que la misma cadena pueda operar con total normalidad en una ciudad y tener la persiana bajada a pocos kilómetros. A esto se suma otro factor que complica la respuesta: cada supermercado aplica su propia política. Algunos son muy estrictos con los festivos, mientras que otros aprovechan el tirón del sábado para abrir aunque sea con horarios recortados. Por eso, más que una respuesta única, lo que conviene es mirar caso por caso.

Dónde es festivo el 25 de julio de 2026 por Santiago Apóstol

En 2026, el Día de Santiago Apóstol sólo es festivo autonómico en Galicia y el País Vasco. En el caso gallego, además, se trata del Día Nacional de la comunidad, por lo que la actividad comercial se reduce de forma bastante clara. Es uno de esos días en los que muchas tiendas optan directamente por cerrar.

Fuera de estas dos comunidades, el 25 de julio no deja de ser un sábado más. Eso implica que supermercados y centros comerciales funcionan con sus horarios habituales de fin de semana, sin cambios relevantes en la mayoría de los casos.

Mercadona

Si hay una cadena donde no hay dudas es Mercadona. La compañía mantiene su política habitual y no abre ni domingos ni festivos, por lo que este 25 de julio sus supermercados estarán cerrados en Galicia y en el País Vasco. No suele haber excepciones en este sentido. En el resto de España, la situación cambia por completo. Al no ser festivo, las tiendas abrirán con normalidad como cualquier sábado, normalmente en horario de 09:00 a 21:30, con alguna ampliación en verano en zonas concretas.

Carrefour

Carrefour suele ser el recurso más habitual cuando hay festivos de por medio. No porque todos sus supermercados abran, sino porque es la cadena que más alternativas ofrece gracias a sus distintos formatos. Los Carrefour Express y muchos Carrefour Market suelen abrir incluso en días festivos, especialmente en zonas con movimiento. En Galicia y el País Vasco será posible encontrar algunos abiertos, aunque con horarios más cortos de lo habitual. Otra cosa distinta son los hipermercados, donde la apertura depende mucho del centro comercial y de la normativa local. Por eso, puede haber diferencias bastante claras entre unas ciudades y otras.

Lidl

Lidl es una de esas cadenas donde conviene no dar nada por hecho. No sigue una regla fija para festivos, así que este 25 de julio habrá situaciones de todo tipo en Galicia y el País Vasco. Algunas tiendas no abrirán, mientras que otras sí lo harán con horario reducido, normalmente concentrado en las horas centrales del día, de modo que lo mejor es hacer consulta en su buscador de tiendas.

Alcampo

Alcampo se mueve en un punto intermedio. Sus hipermercados suelen tener horarios amplios durante la semana, pero en festivos la decisión de abrir o no depende mucho de cada centro. En Galicia y el País Vasco, algunos establecimientos podrán abrir, mientras que otros permanecerán cerrados. Todo depende de la normativa local y del propio centro comercial en el que se encuentren. Fuera de esas comunidades, el 25 de julio se comporta como un sábado normal, por lo que la mayoría de tiendas abrirán sin cambios.

Gadis

En el caso de Gadis, será la opción de muchos gallegos por su presencia en esta comunidad. Sin embargo, la mayoría de sus supermercados no abrirán durante el Día de Santiago, siguiendo la lógica del festivo autonómico. Para muchos clientes habituales, esto supone tener que cambiar de cadena si necesitan comprar ese día.

Aldi

En el caso de Aldi suele cerrar los festivos en muchas comunidades, pero también es cierto que en los últimos años ha ido flexibilizando su política en festivos y en este 25 de julio, en Galicia y el País Vasco habrá supermercados cerrados y otros que sí abrirán con horario reducido, de modo que lo mejor que se puede hacer es acudir a su página web y buscar por su buscador de tiendas aquella que sea de nuestro interés.

Dia

Dia suele abrir festivos en muchas ocasiones pero este 25 de julio, quizás por caer en sábado, muchas de sus tiendas en Galicia estarán cerradas así como las del País Vasco. De este modo, si te quieres asegurar puedes hacer una rápida consulta en su buscador de tiendas.