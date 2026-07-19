España ya paga más de un 3,1% de interés a los inversores por su nueva deuda, la cifra más alta desde 2024

El interés medio que paga el Tesoro español por las nuevas emisiones de deuda para financiarse en los mercados internacionales ha subido en junio al 3,112%, cifra desconocida desde 2024, según los registros de Economía. Se da la circunstancia de que ahora el Banco Central Europeo (BCE) está desprendiéndose de los productos de la deuda española -y del resto de países europeos- que compró masivamente durante la crisis para ayudar a los Estados a financiarse y reducir el interés que pagaban a los inversores.

El BCE llegó a tener más de 600.000 millones de euros en bonos y letras de deuda española. Pero pasada la crisis, decidió empezar a no reinvertir los productos que fueran venciendo. En estos momentos tiene todavía algo más de 465.000 millones de deuda española. En los seis primeros meses del año se ha desprendido de 30.000 millones.

Se da la circunstancia también de que el Gobierno no tiene Presupuestos, que siguen prorrogados desde 2023. Esto le dificulta la gestión de los fondos para cubrir la subida del coste de la deuda. Aunque tiene margen para hacerlo, tendrá que mover partidas y reducir de alguna otra para traspasarlo a pagar los intereses de la deuda, más de 40.000 millones de euros en 2025.

Y, además, este año ya se acaba la ayuda de los fondos europeos, que ha servido al Gobierno hasta ahora para financiar algunos gastos, como las pensiones. En agosto de este año acaba el plazo dado por Bruselas para gastar el dinero recibido de los fondos europeos, que en el caso de España han superado los 100.000 millones entre préstamos y transferencias.

Para terminar de cuadrar el círculo, el BCE subió los tipos de interés al 2,25% en su reunión de principios de junio, lo que contribuye a que el Tesoro tenga que pagar más interés para colocar sus productos a los inversores internacionales.

De momento, la inflación en la eurozona se encuentra en el 2,8% a cierre de junio, por encima claramente de su objetivo del 2%. Se ha moderado sobre mayo, por lo que en principio y a la espera de la evolución de la guerra de Irán no habrá subida de tipos a corto plazo. Quizás para el otoño.

El interés medio de las nuevas emisiones se ha situado en ese 3,112% en junio, cifra no marcada desde 2024. Pero el interés medio de toda la deuda de España en circulación ha superado ya el 2,43%, según los datos también publicados por Economía. Es la cifra también más alta en años, desde 2017.