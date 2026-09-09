Indra fabricará en España 147 drones militares capaces de portar armamento para las Fuerzas Armadas

Indra fabricará en España 147 nuevos drones tácticos militares para el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio y la Armada dentro del Programa Especial de Modernización del Sistema Aéreo No Tripulado de Alcance Medio (SANTAM).

Las aeronaves, que se agruparán en 49 sistemas, serán UAS de Clase I, con un peso máximo al despegue de hasta 150 kilos. El programa supone además un importante salto para la industria española de Defensa, ya que pretende reducir la dependencia de proveedores extranjeros en tecnologías críticas que hasta ahora procedían principalmente del exterior.

Indra desarrollará dos plataformas diferentes. La primera será el Tarsis-W, un dron de ala fija y despegue y aterrizaje convencional pensado para misiones tácticas de mayor autonomía y alcance y que podrá portar armamento ligero.

La segunda será el Tarsis-VTOL, también de ala fija, pero con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, lo que permitirá utilizarlo en operaciones en las que existan mayores limitaciones de espacio o infraestructura.

Ambos aparatos tendrán alrededor de seis metros de envergadura, un peso máximo de 150 kilos y podrán volar a una altura de hasta 15.000 pies, unos 4,57 kilómetros. Su autonomía rondará las diez horas y dispondrán de un enlace de comunicaciones de más de 120 kilómetros.

España nacionaliza tecnología militar

Uno de los elementos fundamentales del proyecto es precisamente su componente industrial. El objetivo es que España pase a controlar una parte mucho mayor de las tecnologías necesarias para producir y operar este tipo de drones.

El programa contempla nacionalizar tecnologías relacionadas con el sistema de navegación y control, autopiloto, comunicaciones, radar SAR, electrónica embarcada, sistemas electroópticos y motorización. Indra reconoce que hasta ahora estos sistemas dependían principalmente de proveedores internacionales.

Los Tarsis estarán preparados para realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISTAR) mediante sensores electroópticos, infrarrojos, designadores láser y radar SAR.

Además, dependiendo de su configuración, podrán incorporar sistemas de inteligencia electrónica y armamento ligero. El objetivo es ocupar un escalón intermedio entre los pequeños drones utilizados sobre el terreno y las grandes plataformas no tripuladas, mucho más caras y exigentes en infraestructura.

Las primeras entregas no serán inmediatas. Indra prevé suministrar los sistemas a las Fuerzas Armadas entre 2028 y 2030. Las dos plataformas compartirán arquitectura tecnológica y una cadena de suministro que la compañía pretende nacionalizar en gran medida.

500 empleos y una docena de empresas

El programa tendrá también impacto sobre la industria española. Indra calcula que generará alrededor de 500 puestos de trabajo directos durante los próximos cuatro años, de los que aproximadamente 100 corresponderán directamente al grupo y los otros 400 se repartirán por su cadena de suministro.

La producción y los trabajos de ingeniería se distribuirán entre instalaciones situadas en Sevilla, Villadangos del Páramo (León), Valladolid, Madrid y Barcelona.

Indra está cerrando todavía el plan industrial definitivo, en el que calcula que participarán una docena de empresas españolas, dos centros de investigación, universidades y centros de Formación Profesional especializados en mecánica y montaje aeronáutico. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) tendrá además un papel relevante en la certificación de las nuevas plataformas.

La certificación será precisamente uno de los pasos necesarios para fabricar posteriormente los drones en serie y abre otra posibilidad para Indra: exportar los Tarsis a países aliados y miembros de la OTAN una vez desarrollado el programa español.

Con SANTAM, Indra busca así convertir a España no sólo en comprador y operador de drones militares, sino también en fabricante de una tecnología que se ha convertido en una de las piezas fundamentales de los conflictos modernos.