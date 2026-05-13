Ferrovial ha logrado hacerse con la adjudicación para diseñar, construir y gestionar el mantenimiento del tramo B-1 de la autopista de circunvalación SH-99, al sureste de Houston (EEUU), por 1.470 millones de dólares (alrededor de 1.255 millones de euros). El órgano contratante ha sido el Departamento de Transporte de Texas.

Este proyecto contempla un trazado de casi 24 kilómetros de longitud y conectará los condados de Brazoria y Galveston. Además, supone un nuevo paso para la expansión del anillo de 296 kilómetros Grand Parkway, según ha informado la compañía en un comunicado.

«Estamos orgullosos de trabajar con TxDOT en este importante proyecto para una región de Houston en constante crecimiento», ha afirmado Ignacio Gastón, consejero delegado de Ferrovial Construcción. «Esta adjudicación refleja nuestro compromiso compartido de desarrollar infraestructuras de alta calidad para las comunidades de Texas», ha asegurado.

«Partiendo del éxito obtenido en la construcción de los tramos H e I-1 de la SH 99, esperamos seguir mejorando la movilidad y la conectividad en todo el sureste de Texas», ha declarado el directivo.

El nuevo proyecto de Ferrovial

Las obras del tramo B-1 se ejecutarán bajo un contrato de diseño y construcción que, además, contempla el mantenimiento durante un periodo de hasta 15 años e incluye la construcción de cuatro nuevos carriles de peaje gestionados por el Departamento de Transporte de Texas.

El proyecto reducirá la congestión, mejorará la fiabilidad de los desplazamientos en la región y potenciará el crecimiento económico, al tiempo que optimizará la capacidad de evacuación en caso de emergencia y huracanes. La compañía prevé que la firma definitiva del contrato tenga lugar este verano, y está previsto que las obras finalicen durante el invierno de 2031-2032.