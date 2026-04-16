Cofares, a través de su filial Farmavenix, muestra su modelo logístico de vanguardia al Gobierno de Ecuador
Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha recibido en la sede central de la Cooperativa en Madrid a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto; y a la embajadora del país en España, Wilma Piedad Andrade Muñoz, así como a otros miembros de su comitiva. El encuentro ha servido para mostrar el exitoso modelo español de distribución de medicamentos y productos de salud, así como para explorar cómo podría implantarse en Ecuador.
En la reunión también han participado miembros de la Comisión Ejecutiva de Cofares; su director general, Rubén Orquín; y el director de Farmavenix, Alejandro Mingo.
Durante el encuentro, Eduardo Pastor ha destacado el papel de la Cooperativa como aliado clave: “Somos un partner estratégico de referencia, también más allá de nuestras fronteras. Y un motor de innovación capaz de aportar soluciones logísticas y tecnológicas allí donde se necesite nuestra experiencia, eficiencia, calidad y seguridad. Ya sea para cubrir las necesidades de las administraciones públicas, como las de las entidades privadas”.
Esta visita al centro neurálgico de Cofares ha permitido a las representantes del Gobierno de Ecuador conocer de primera mano el funcionamiento de la Torre de Control de la Cooperativa.
Esta torre garantiza el control de la logística, el reparto y las condiciones técnicas y de conservación de uno de cada tres medicamentos y productos de salud que se distribuyen en España.
Exportando el ‘know-how’ español
Ecuador es un ejemplo de cómo Cofares, a través de Farmavenix, exporta su talento y experiencia fuera de nuestras fronteras, liderando proyectos logísticos de gran alcance. En el sector salud, el primer gran proyecto de Cofares en Ecuador fue el del centro de logística avanzada y distribución farmacéutica Provefarma, llegando a convertirse en su momento en el almacén más automatizado del país.
A este han seguido otros proyectos, tales como: la colaboración exitosa desde hace más de seis años con el Grupo El Rosado −top 3 del sector de retail del país−, fruto de la cual se han diseñado todos sus nuevos almacenes, así como ampliado otros.
También destacan otros proyectos llevados a cabo con compañías líderes ecuatorianas, como: Tababela Cargo Center (TCC), con su terminal de carga aérea ubicada en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito; el proyecto para Almacenes de Prati –uno de los principales retailers del país−, a través del cual se ha completado la construcción del nuevo Centro Logístico Automatizado, y la instalación de los sistemas de almacenaje, racks y tecnologías asociadas, que lo convierten en una referencia de automatización logística.
Asimismo, Farmavenix ha sido responsable de otros hitos relevantes en el país, entre ellos: el diseño completo para Ferremundo −uno de los mayores importadores y distribuidores de productos ferreteros, industriales y de construcción−, de un nuevo almacén; así como el diseño de un almacén de distribución farmacéutica de Cresio para la unión de Farmacias Mia y Farmacias San Gregorio. También ha participado en proyectos con Farmacias 911 y BUCA.
Temas:
- Cofares