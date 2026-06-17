Castellana Properties ha disparado un 85% su beneficio neto hasta alcanzar un «récord» de 168 millones de euros en su año fiscal 2026, según ha anunciado este miércoles en la presentación de resultados, en la que también ha destacado su crecimiento en ventas y afluencia.

La empresa atribuye este resultado al crecimiento de los ingresos brutos por alquileres (GRI), de un 6,2% en términos comparativos, y del NOI, del 7,9%, a lo que se suma en términos de rentabilidad un Ebitda que sube un 63% hasta superar los 100 millones.

Además, a cierre del ejercicio fiscal (de abril de 2025 a marzo de 2026), el valor bruto de los activos (GAV) se sitúa en 1.961 millones de euros, tras aumentar un 18%, mientras que su cartera en la actualidad cuenta con 15 activos, una superficie bruta alquilable (SBA) de 595.469 metros cuadrados y un valor bruto de los activos de 2.201 millones de euros.

«Castellana Properties ha consolidado un año más una trayectoria creciente tanto en afluencias como en ventas», ha resaltado durante la presentación su consejero delegado, Alfonso Brunet, quien afirma que los activos se han comportado de manera «extraordinaria».

En concreto, la afluencia global de la cartera ha crecido un 3,6%, hasta los 102 millones de visitas, y las ventas en los centros comerciales del grupo han aumentado un 4,5%, destacando las categorías de alimentación (un 6,2% más), hogar (+6,1%), ocio y entretenimiento (+6,1%) y moda (+4,6%).

Por países, en España la afluencia ha subido un 4,1% y las ventas, un 4,6%, mientras que Portugal ha registrado incrementos del 2,7% en visitas (hasta un máximo histórico de más de 35 millones) y del 4,1% en ventas, respectivamente.

En esa línea, la socimi ha alcanzado «niveles de ocupación líder», del 98,9% (98,8% en España y 99,1% en Portugal), y una tasa de cobro del 98,6% (99,2% en España y 97,4% en Portugal), mientras que ha firmado 303 contratos, generado nuevas rentas por valor de 20,2 millones y registrado un incremento medio del 9,1% respecto a la renta previa.

«Hemos cerrado un ejercicio histórico, con crecimiento en afluencias, ventas y valor de cartera, que confirma la solidez de nuestro modelo de gestión activa y la fortaleza del retail físico de calidad», analiza Brunet.

«Además, hemos dado un paso clave en nuestra estrategia de rotación de capital, cristalizando valor en activos maduros y reinvirtiendo en centros comerciales referentes del sector en España, con posiciones dominantes en sus áreas de influencia y alto potencial de crecimiento», añade el CEO, según recoge un comunicado.

En cuanto a las previsiones, espera que el año fiscal 2027 sea «parecido» al de 2026 en cuanto a crecimientos de ingresos pero piensa que «no va a ser un año tan activo en cuanto a adquisiciones», aunque no lo descarta del todo ya que «siempre» están atentos a posibilidades del mercado, ha matizado durante la conferencia.

Finalmente, Castellana Properties señala que ha impulsado «importantes» proyectos de reposicionamiento y mejora en varios de sus activos «principales», entre los que menciona los de Vallsur (Valladolid), Berceo (Logroño), Islazul (Madrid) y Los Arcos (Sevilla).