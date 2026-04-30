Apple gana 71.675 millones de dólares, un 17% más en su primer semestre

El gigante tecnológico Apple ha obtenido un beneficio neto de 71.675 millones de dólares, 61.282 millones de euros. Se trata de un 17,3% por encima del resultado anotado por la compañía un año antes. Las ventas del gigante de Cupertino sumaron 254.940 millones de dólares, un 16% más.

En el semestre, las ventas en América aumentaron un 11,5%, hasta 103.622 millones de dólares, 88.596 millones de euros; un 13,6% en Europa, con 66.201 millones de dólares, 56.602 millones de euros; un 9,4% más en Japón, hasta 17.814 millones de dólares, 15.230 millones de euros; y un 33,3% en China, hasta 46.023 millones de dólares, 39.349 millones de euros.

En cuanto a los distintos productos, Apple ingresó 142.263 millones de dólares, 121.634 millones de euros, en el semestre con las ventas del iPhone, un 22,7% más; aunque facturó un 0,9% menos por las ventas de Mac, hasta 16.785 millones de dólares, 14.351 millones de euros; mientras que las ventas de iPad crecieron un 7%, hasta 15.509 millones de dólares, 13.260 millones de euros.

Apple gana un 19,4% más hasta marzo

El gigante tecnológico Apple ha obtenido un beneficio neto de 29.578 millones de dólares, 25.289 millones de euros, entre los meses de enero y marzo. Representa un avance del 19,4% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

«Apple se enorgullece de anunciar su mejor trimestre de marzo hasta la fecha», ha declarado Tim Cook. El consejero delegado destaca que los ingresos del iPhone alcanzaron un récord en el trimestre, gracias a la «extraordinaria demanda del iPhone 17».

En concreto, las ventas de Apple en América aumentaron un 11,8% interanual, hasta 45.093 millones de dólares, 38.554 millones de euros; un 14,7% en Europa, con 28.055 millones de dólares, 23.987 millones de euros. En Japón, los ingresos crecieron un 15%, hasta 8.401 millones de dólares, 7.183 millones de euros y un 28% en China, hasta 20.497 millones de dólares, 17.525 millones de euros.

En cuanto a los diferentes productos y líneas de negocio, Apple ingresó 56.994 millones, 48.730 millones de euros, con las ventas del iPhone. Se trata de un 21,7% más y un nuevo récord para el segundo trimestre fiscal de la multinacional. Asimismo, facturó un 5,7% más por las ventas de Mac, hasta 8.399 millones de dólares, 7.181 millones de euros. Las ventas del iPad crecieron un 8% hasta 6.914 millones de dólares, 5.911 millones de euros.

Recompra de acciones

Por otro lado, el consejo de administración de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0,27 dólares por acción ordinaria de la compañía, lo que supone un incremento del 4%, que será abonado el próximo 14 de mayo. Además, el consejo de administración también ha autorizado un programa adicional para recomprar hasta 100.000 millones de dólares, 85.500 millones de euros, en acciones ordinarias de la compañía.