La nueva dirección de Indra ha aprovechado su primera junta general de accionistas para lanzar un mensaje de fuerte contenido estratégico: la consolidación de la industria europea de Defensa ya no es una posibilidad futura, sino una necesidad inmediata si Europa quiere competir con las grandes potencias mundiales.

El presidente de la compañía, Ángel Simón, aseguró que las alianzas entre empresas del sector «no son una opción estratégica entre otras, son una necesidad», en un discurso que dibuja el escenario hacia el que pretende avanzar la multinacional española en los próximos años.

Según explicó, Europa ha mantenido durante demasiado tiempo un mercado de defensa «fragmentado» y basado en capacidades nacionales que impiden alcanzar el tamaño necesario para competir internacionalmente y generar las economías de escala que exige el incremento del gasto militar.

Europa busca campeones industriales

Simón defendió que superar esa fragmentación es una condición indispensable para reforzar tanto la seguridad tecnológica como la autonomía estratégica europea. En ese sentido, insistió en que la cooperación entre empresas debe convertirse en uno de los pilares del nuevo modelo industrial del continente.

El mensaje adquiere especial relevancia en un momento en el que Bruselas impulsa programas conjuntos de defensa y favorece la creación de grandes grupos industriales capaces de competir con los gigantes estadounidenses.

El nuevo consejero delegado de Indra, Josep María Recasens, que debutaba en la junta tras su reciente nombramiento, reforzó el mismo planteamiento. A su juicio, el contexto internacional hace imposible que una empresa pueda competir de manera aislada.

«En un entorno tan dinámico y competitivo como el actual, nadie puede alcanzar el éxito por sí solo; la verdadera ventaja competitiva nace de la colaboración».

Las declaraciones llegan además en un momento en el que Indra se encuentra inmersa en una profunda reorganización interna y en pleno proceso de crecimiento dentro del sector europeo de Defensa, donde las alianzas industriales cobran cada vez mayor protagonismo.

La junta respalda la nueva dirección

Más allá del mensaje estratégico, la junta general aprobó todos los puntos planteados por el consejo de administración.

Los accionistas dieron luz verde a fijar en 14 el número de consejeros, ratificaron a Josep María Recasens como consejero ejecutivo y confirmaron la continuidad de Ángel Simón como consejero externo tras asumir la presidencia de la compañía a comienzos de abril.

Asimismo, se aprobó el reparto de un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% superior al abonado el ejercicio anterior, en línea con la mejora de los resultados obtenidos por la compañía.