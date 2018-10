Abanca analiza la posibilidad de salir a Bolsa en 2019

Abanca analiza constantemente la situación del mercado de cara a una posible salida a Bolsa que, en todo caso, no se dará este año. Juan Carlos Escotet, presidente de la entidad, espera que el actual entorno de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) varíe en los próximos meses, momento en el que pondrá sobre la mesa la Oferta Pública de Venta (OPV) previa al salto al parqué.

La entidad gallega no se plantea salir a Bolsa con los tipos de interés en negativo, sin embargo, lo cierto es que las esperanzas que viene dando Mario Draghi, presidente del BCE, de que en un futuro se normalizará el entorno, es el motivo por el cual Abanca ya lleva unos meses analizando el mercado para estudiar una posible salida a Bolsa. Fuentes próximas a la entidad aseguran a OKDIARIO que, aunque desde el banco se entiende que en 2019 los tipos de interés suban, no será hasta más adelante cuando la situación del mercado financiero sea “normal”. Además, la salida a Bolsa se producirá, explican las mismas fuentes, siempre y cuando no se pierda el control de los accionistas del banco.

Buen momento

El buen momento que atraviesa la entidad ha dado alas a soñar con un futuro en el parqué: ha anunciado su entrada en el que será su décimo mercado internacional, Estados Unidos, han recibido el espaldarazo de DBRS y S&P Global, que han elevado su rating dejándolo muy próximo al ‘grado de inversión’. y todo apunta a que en las próximas semanas se oficializará la compra de la entidad portuguesa Caixa Geral, decisión que queda en manos del Ejecutivo luso y que, según ha podido saber este diario, deja en muy buen lugar a la entidad gallega.

La entidad heredera de las cajas gallegas, nacionalizada en 2012, no deja de mirar al mercado, pese a que tiene atada la compra de Caixa Geral. Abanca ya se interesó por el negocio en España de Deutsche Bank, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Una vez se haga pública la operación con el Ejecutivo portugués, fuentes próximas a la entidad aseguran que no se descarta seguir con la chequera preparada, aunque enfatizan que esta no es, bajo ningún concepto, la obsesión de Abanca.

Caixa Geral

Sobre Caixa Geral, Abanca es favorita por tres motivos, fundamentalmente. El primero de ellos es que el banco español ha prometido al Ejecutivo luso mantener la totalidad de la plantilla del banco, un requisito indispensable, toda vez que la principal preocupación en la operación pasa por salvaguardar los puestos de trabajo de los más de 500 empleados que tiene el banco.

Otro de los factores que acercan a Abanca y Caixa Geral es la buena relación que la primera mantiene con Portugal, donde cuentan incluso con ficha bancaria propia. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado mes de marzo Abanca se llevó la unidad de banca de particulares de Deutsche Bank’s Private & Commercial Client Portugal, lo que les reportó una cartera crediticia bruta de 2.400 millones de euros, 1.000 millones de euros en depósitos y 3.100 millones de euros fuera de balance, cifras que elevan su volumen de negocio a los 6.500 millones de euros.