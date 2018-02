La patronal de empresas rupturistas a OKDIARIO: “Moriríamos de hambre por la independencia”

El Círculo Catalán de Negocios (más conocido como el Cercle Català de Negocis –CCN-) es una asociación “formada por empresarios, profesionales liberales y autónomos” que tienen un objetivo claro: actuar como “catalizadores” del movimiento soberanista catalán “y contribuir tanto en la restitución de la independencia política de Cataluña, como en la creación de las estructuras del nuevo Estado Catalán que permitan nuestra integración en la economía global sin restricciones impuestas por ningún gobierno foráneo”. OKDIARIO ha hablado con el dinamizador (así se presenta él) de la ‘patronal’ independentista que, entre otras cosas, reconoce que “moriría de hambre por la independencia”.

“Hemos notado la crisis en Cataluña, pero es un precio que pagaremos a gusto. Nosotros estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a morir de hambre si hace falta”

Su nombre es Manel López y, como hemos dicho anteriormente, se presenta como “el dinamizador de negocio del Círculo Catalán de Negocios”. Ha accedido muy amablemente a hablar con OKDIARIO, y ha dejado grandes perlas. Cuando le preguntamos qué es el Círculo Catalán de Negocios explica que “somos empresarios que estamos por la república catalana”.

Aunque dice no estar en contra de Madrid, espeta que “hay muchos proyectos que se quedan al margen por culpa de Madrid, por el ‘amiguismo’, por el mano a mano…”. Acto seguido, le preguntamos sobre si las empresas independentistas que ellos tienen bajo el paraguas del Círculo Catalán de Negocios han notado la crisis catalana, y la respuesta es la siguiente: “Hemos notado la crisis en Cataluña, pero es un precio que pagaremos a gusto. Nosotros estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a morir de hambre si hace falta”.

“Estoy dispuesto a sacrificar una parte de mi vida, o de ir a la cárcel si es necesario por la independencia”

Ante nuestra sorpresa, López insiste: “Estoy dispuesto y soy una persona que tiene cuatro hijos. Estoy dispuesto a sacrificar una parte de mi vida, o de ir a la cárcel si es necesario por la independencia“. “Pero, ¿eso no es romanticismo?”, le preguntamos, a lo que nos responde: “No es cuestión de romanticismo, es cuestión de matemáticas. Nosotros, como país, seríamos el cuarto en Europa por renta per cápita“.

Cargan contra Ciudadanos

Si algo ha sentado mal al independentismo es la victoria de Ciudadanos en las pasadas elecciones catalanas celebradas el 21 de diciembre. “Todo esto de la Arrimadas y Ciudadanos es humo, es un suflé. Es humo. No existe. No te lo creas. Han tenido fuerza en estas elecciones pero esto es humo. Esta gente es humo, ya lo verás. No tienen ningún Ayuntamiento. Es un pataleo, no significan nada“.

“La victoria de Ciudadanos es un pataleo, no significan nada”

“Tú vas a las reuniones de Ciudadanos y no hay gente, no hay militantes, no existen. Todo esto es humo. Ya lo irás viendo. No es un proyecto serio, el nuestro sí”, insiste López, que recuerda no sólo que “el ‘procés’ sigue al 100%”, sino que “estamos mejor que nunca”. “Estamos convencidos, y vamos a luchar por ello”, afirma.

Patronal independentista

Aunque no dan a conocer las empresas asociadas que la conforman, según fuentes del CCN las compañías son “de tamaño pequeño y medio”, pero también tienen un hueco “empresas con una facturación anual superior a los 50 millones de euros”, aunque aseguran que “son casos puntuales”.

“Predominan los profesionales liberales, las empresas de comercio minorista, las tecnológicas y las industriales manufactureras”

El tamaño es un dato que pasa desapercibido para ellos porque consideran que el CCN es “un fiel reflejo de la estructura empresarial de Cataluña” Por varias razones: “predominan los profesionales liberales, las empresas de comercio minorista, las tecnológicas y las industriales manufactureras”.

Para conseguir adeptos, lanzaron un libro y un documental que han difundido por todos sus perfiles de las redes sociales. #RazonesPorElSí (#RaonsPelSí en catalán) trata, en sus más de 140 páginas, de sacar los colores al Estado español y plantea su “estrategia económica de una Cataluña independiente”.

“El desarrollo socioeconómico de un país depende de la competitividad y del valor añadido de su producción; y esto viene determinado por el mercado al que dirige sus productos y servicios”, es uno de los puntos fundamentales en los que basan su estrategia económica de Cataluña, un modelo de futuro. Sin embargo, la intención de divorciarse de España ha provocado la fuga de más de 3.200 compañías.

Su estrategia también está enfocada en dirigir la producción catalana a “mercados con rentas más altas y consumidores más sofisticados y exigentes”. Pero para ello, primero hay “que acceder a la independencia (…), España nos aísla y nos hace dependientes de un Madrid que concentra las grandes empresas y las mejores oportunidades de negocio”. Antes del referéndum del 1-O, siete empresas de las treinta y cinco que conforman el Ibex tenían su sede social en Cataluña. Ahora, sólo queda una.