El ‘Uber’ del sector inmobiliario se consolida en España para alargar la vida de los edificios

Cuentan con clientes como Samsung, Aristocrazy y Basic Fit

Hace dos años, Enrique, Esteban y Jorge vieron un ‘filón’ en el sector del mantenimiento de las empresas multi-punto, que mueve más de 50.000 millones de euros anuales. Inspirados en Estados Unidos (EEUU), quisieron traer a Europa la renovación del facility management después de investigar el mercado. En mayo de 2017, con la tecnología como piedra angular, crearon Famaex y comenzaron a lanzar sus primeras operaciones y ahora, cuentan con clientes como Samsung, Aristocrazy y Basic Fit.

“Queremos aplicar la tecnología para cambiar totalmente la experiencia entorno al mantenimiento para las empresas europeas. Desde el punto de vista de experiencia del cliente logramos reducir la carga operativa entorno al mantenimiento desde dos ángulos: primero, con la automatización y la asistencia en tareas por medio de la tecnología y segundo, por el apoyo de nuestro equipo humano de expertos en mantenimiento que acompañan al cliente en todo momento”, explican los fundadores.

La clave, según ellos, reside en ser el único punto de contacto para el cliente para mantener un edificio con tres objetivos. “Crear un espacio en condiciones óptimas para los usuarios, alargar la vida del inmueble y sus instalaciones, es decir un objetivo financiero y, por último, planificar y optimizar el aprovechamiento de los espacios”. Por ello, cubren todos los servicios de reparación y mantenimiento de locales comerciales, viviendas y comunidades de vecinos.

Uber, modelo de inspiración

Famaex es el ‘David’ en la batalla contra Goliat. La startup ha irrumpido en un sector tradicional para luchar contra empresas de la talla de Acciona o Eulen.”Los modelos tradicionales de facilities son expertos en outsourcing, muy buenos logrando soluciones a medida en servicios como la limpieza, jardinería, recepción, servicios auxiliares, etc., pero en servicios técnicos como electricidad, fontanería, climatización etc, con tasas de utilización mucho más bajas y por tanto mayores tiempos muertos, no son eficientes. Por eso estamos enfocando Famaex hacia sectores con menos complejidad como el retail y la restauración, con múltiples locales distribuidos y con una tecnología fresca, fácil de usar y pensado para que cualquier equipo no-técnico pueda gestionar sus locales”.

“Luchar por algo que es de tu creación es una sensación que nos ayuda a seguir empujando”

El ‘espejo’ donde se han mirado tiene nombre. Uber y Cabify son empresas que les han inspirado porque “han sabido escalar muy bien un modelo de gestión de red logrando una alta liquidez en muy poco tiempo y ese es el mismo reto al que nos enfrentamos nosotros, el dar un nivel constante de servicio y cobertura en todos nuestros territorios. Y lo segundo es, que aplicando la tecnología, han logrado democratizar el acceso a un servicio que antes estaba sólo al alcance de unos pocos transformando la experiencia del usuario de principio a fin. Tal es la transformación que han logrado crear nuevos hábitos en los usuarios, algo a lo que aspiramos hacer nosotros también”, aseguran.

Ahora, están presentes en las principales ciudades de España pero su objetivo en un futuro próximo es dar el salto internacional a Portugal, Italia y Francia.

Han superado muchos obstáculos. El primero, captar proveedores y asegurar una buena oferta de servicios porque nadie les conocía en el sector. Pero, aseguran que ha merecido la pena. “La experiencia de crear algo desde cero, de luchar por abrirte camino en un mercado donde nadie te conoce es un reto que nos motiva muchísimo. El levantarte todos los días y luchar por algo que es de tu creación es una sensación que nos ayuda a seguir empujando“.