La cadena de supermercados Dia ha decidido dar un giro a su estrategia de marketing con el objetivo de recuperar a clientes, así como de captar nuevos. En concreto, todo esto se debe a que desde los supermercados Dia se ha percibido que «hay una brecha en la percepción entre los que siguen comprando en Dia y los que han dejado de comprar en cuanto a diferenciación de la calidad», ha destacado Pedro Devesa, director de Crecimiento de Dia.

En concreto, esta campaña va a tener una duración de tres años, pero desde Dia no se ha especificado la inversión económica que se ha llevado a cabo en este proyecto, aunque sí que se ha aclarado que sólo se va a impulsar en España, ya que Argentina es muy diferente el mercado.

«La gente que dejó de comprar en Dia, hace muchos años, seguía con una percepción peor de la que en realidad tienen los clientes habituales de Dia. Y entonces esto fue el punto de partida de donde empezó toda la campaña», ha explicado Devesa.

A raíz de este análisis, desde Dia se intenta con esta nueva campaña hacerle la compra más fácil al consumidor y apostar por la simplicidad. «Cada vez se ofrecen más productos, un mayor surtido y más promociones, pero nuestros consumidores nos están diciendo que no quieren más, sino comprar mejor», ha defendido Devesa.

En este sentido, la cadena de supermercados Dia apuesta para recuperar clientes y captar nuevos por su modelo de tiendas de cercanía. Se trata de un formato de tiendas más pequeñas y en los centros de las ciudades, por lo que esta capilaridad de más de 2.300 tiendas en España es otra forma de ofrecer la facilidad de la compra a los clientes. «También el ecommerce es una forma distinta de ver esa conveniencia y el hecho de hacer esas entregas en el mismo Dia, el fin es el mismo, pero por caminos distintos», ha asegurado.

Una segunda campaña de marketing centrada en las marcas nacionales

Por otro lado, desde Dia también se ha anunciado que más adelante se va a hacer otra campaña de marketing, pero que en lugar de centrarse en la marca propia se va a enfocar más en las marcas nacionales.

Hay que destacar que en la actualidad, el Grupo Dia en España ha consolidado un modelo de negocio estratégico que equilibra su surtido con aproximadamente un 50% de marca propia (Marca Dia) y un 50% de marcas de fabricante (marca de distribuidor/nacional).