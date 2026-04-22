¿Cuánto dinero necesitas tener en el banco para ser considerado cliente «rico» y tener beneficios y trato de VIP?

No hace falta trabajar en banca para intuir que no todos los clientes reciben el mismo trato. Basta con haber ido alguna vez a una oficina o intentar resolver una gestión para notar que hay diferencias. La duda suele aparecer después: a partir de qué cantidad cambia realmente la forma en la que el banco te atiende. Porque no se trata sólo de tener dinero en la cuenta, sino de entrar en ese grupo que tiene gestor propio, menos esperas y acceso a servicios que no están disponibles para todo el mundo.

La realidad es que los bancos sí establecen categorías internas. No es algo que se anuncie abiertamente en las oficinas, pero existe. En función del dinero que tengas depositado o gestionado, pasas de ser un cliente más a alguien con ventajas claras. Y no hace falta ser millonario para empezar a notarlo. Ahora bien, tampoco todo vale. No es lo mismo tener una vivienda en propiedad que disponer de liquidez en el banco. Lo que realmente miran las entidades es el dinero que pueden gestionar de forma directa, y ahí es donde empiezan a aparecer los famosos umbrales.

Cuánto dinero necesitas para que el banco te considere cliente «rico»

En el sector financiero europeo, hay una referencia bastante clara, ya que según distintos análisis del mercado, el primer salto se produce a partir de los 100.000 euros en activos gestionados. A partir de esa cifra, el cliente entra en lo que se conoce como segmento affluent o acomodado. No es todavía un perfil de banca privada, pero sí suficiente para empezar a recibir un trato más personalizado. Es el punto en el que el banco empieza a verte como alguien con potencial.

Este grupo suele abarcar hasta el millón de euros. Dentro de ese rango, ya hay diferencias, pero en general se accede a mejores condiciones, asesoramiento más directo y menos fricción en la atención diaria.

A partir de un millón, el salto a cliente realmente exclusivo

Cuando se supera el millón de euros, el perfil cambia de nivel. Es lo que se denomina High Net Worth Individual o HNWI, es decir, cliente con alto patrimonio. Es entonces cuando la relación con el banco deja de ser estándar y comienzan a aparecer los gestores dedicados, las estrategias de inversión personalizadas y un seguimiento mucho más constante, dado que ya no se centran en gestionar sólo una cuenta, sino que el interés está en gestionar ese patrimonio.

Es normal entonces que llegados a este punto, el cliente comience a recibir propuestas que no están disponibles para el público general, como pueden se por ejemplo productos de inversión más sofisticados, planificación fiscal o asesoramiento a medida.

Los ultrarricos son el nivel más alto dentro de la banca

Por encima de ese escalón está el grupo de los llamados Ultra High Net Worth Individuals cuya cifra se establece a partir de los 30 millones de euros, aunque puede variar según la entidad. A partir de ahí, el trato es completamente distinto con equipos dedicados, servicios exclusivos y acceso a oportunidades que no están al alcance de la mayoría de clientes. Es el nivel más alto dentro de la banca privada, donde cada decisión financiera se gestiona casi de forma individualizada.

Qué beneficios reales tiene ser cliente VIP en un banco

Más allá de las etiquetas, lo que realmente interesa es qué cambia en el día a día. Y la diferencia, aunque a veces no se vea desde fuera, existe y lo primero es el acceso. Un cliente con cierto patrimonio no pasa por los mismos canales que el resto, sino que tiene contacto directo con su gestor, puede resolver gestiones más rápido y evita muchas de las esperas habituales.

También cambia el tipo de productos si bien a medida que aumenta el patrimonio, aparecen opciones de inversión más complejas y, en teoría, más rentables que por otro lado, no están disponibles para todo el mundo y suelen requerir un mínimo de capital. Además, hay ventajas en financiación, condiciones en comisiones e incluso en la forma de estructurar el patrimonio. Además, al estar en los niveles más altos, entran en juego aspectos como la planificación fiscal o la gestión de herencias.

Por qué los bancos se fijan tanto en este tipo de clientes

Puede parecer que el foco está en los grandes millonarios, pero la realidad es algo distinta. Para muchas entidades, el segmento más interesante no es el de los ultrarricos, sino el intermedio. Los clientes que tienen entre 100.000 y 1 millón de euros son, en muchos casos, los más rentables. Permiten ofrecer servicios personalizados sin el coste que supone gestionar grandes fortunas de forma completamente individual. Es un equilibrio entre volumen y eficiencia. Por eso, cada vez más bancos centran sus estrategias en captar y retener a este tipo de perfil.

Eso sí, conviene tener en cuenta que no hay una cifra universal. Cada entidad fija sus propios criterios. Algunos bancos permiten acceder a servicios premium a partir de 150.000 euros, mientras que otros elevan bastante más el listón. Todo depende del tipo de cliente que quieran atraer y del modelo de negocio que tengan.