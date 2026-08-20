Veinte almohadillas de K-Beauty con extracto de cica en Primark y tu piel nunca volverá a ser la misma después de probarlas

La cosmética coreana lleva tiempo ocupando un lugar destacado en las rutinas de cuidado facial. Mascarillas, esencias, tónicos y productos con ingredientes como la cica han pasado de ser difíciles de encontrar a estar presentes en establecimientos donde hasta hace unos años apenas tenían protagonismo. Primark es uno de ellos y dentro de su sección de belleza tiene una opción que llama la atención, sobre todo, por el precio. Se trata de un paquete de 20 almohadillas de la gama Korean Beauty de PS, impregnadas en tónico facial y formuladas precisamente con extracto de cica y todo ello por sólo 3 euros.

Se han convertido así en las almohadillas virales de Primark, pensadas para incorporar el tónico a la rutina sin necesidad de utilizar por separado un algodón y un producto líquido. Además, fabricadas directamente en Corea, Primark las presenta como calmantes y en el propio envase aparecen las indicaciones «Calming + Soothing» junto a la referencia al extracto de cica. Una propuesta sencilla para quienes sienten curiosidad por la K-Beauty pero no quieren empezar gastando demasiado.

Veinte almohadillas de K-Beauty con extracto de cica en Primark

El precio es probablemente lo primero que llama la atención. El envase contiene 20 unidades y cuesta 3 euros, una cantidad que permite probar este formato sin hacer una gran inversión en cosmética. A diferencia del tónico tradicional que viene en botella, aquí el producto ya está incorporado en las almohadillas. Esto hace que resulten cómodas para tenerlas preparadas dentro de la rutina facial o incluso para llevarlas de viaje, ya que no es necesario manejar dos productos distintos cada vez que se utilizan.

Qué es la cica que incluyen estas almohadillas

El ingrediente que Primark destaca en la parte frontal del paquete es la cica. Con este nombre se conoce habitualmente en cosmética a la Centella asiatica, una planta que se ha convertido en un ingrediente muy reconocible dentro del cuidado facial coreano y que aparece en cremas, sérums, mascarillas y tónicos. En este caso, la marca define sus almohadillas como calmantes y señala expresamente que contienen extracto de cica. Conviene, no obstante, no confundir un cosmético de uso cotidiano con un tratamiento médico ni atribuirle resultados que la propia ficha del producto no promete.

Lo interesante del formato está también en la manera de utilizar un tónico. En lugar de verterlo en las manos o en un algodón, cada unidad ya viene impregnada. Basta con sacar una almohadilla y pasarla suavemente por el rostro, evitando frotar con fuerza la piel. Pero como sucede con cualquier cosmético que se prueba por primera vez, especialmente si se tiene la piel sensible o reactiva, conviene comprobar cómo responde la piel y dejar de utilizarlo si aparece irritación. Que un ingrediente tenga fama de calmante no significa que todos los tipos de piel reaccionen de la misma forma ante una fórmula completa.

Un formato coreano que simplifica la rutina facial

Las rutinas de K-Beauty se han hecho conocidas por prestar especial atención a diferentes pasos del cuidado de la piel. Sin embargo, eso no significa que sea obligatorio acumular una larga lista de productos. Estas almohadillas ofrecen precisamente una forma bastante directa de incorporar un tónico. Pueden utilizarse después de la limpieza facial y antes de los productos que se apliquen posteriormente en la rutina. Su formato individual dentro del mismo paquete permite tener controlado el producto que se utiliza cada vez y evita tener que empapar discos de algodón por separado.

El envase incluye 20 unidades, así que su duración dependerá de la frecuencia con la que se utilicen. A 3 euros el paquete, el coste por almohadilla queda en 0,15 euros. También es importante mantener bien cerrado el envase para evitar que las almohadillas pierdan humedad. Al tratarse precisamente de discos impregnados, conservar la loción es esencial para que mantengan el formato con el que han sido diseñados.

Primark se apunta al cuidado facial coreano

El producto forma parte de una oferta de belleza en la que Primark ya reserva espacio específico al skincare coreano. Estas almohadillas son una de sus propuestas más asequibles y combinan tres elementos que explican su atractivo: un formato muy asociado a las rutinas de K-Beauty, un ingrediente tan conocido como la cica y un precio de solo 3 euros. Además, no se trata simplemente de un producto inspirado visualmente en Corea. Según la información facilitada por la propia compañía, su país de origen es Corea del Sur, algo que también aparece destacado en el envase.

Por 3 euros, las 20 almohadillas de PS se convierten así en una opción económica para probar este tipo de cosmética. No hacen falta diez pasos ni llenar el baño de productos: aquí la propuesta se reduce a abrir el paquete, sacar uno de los discos impregnados y añadir un gesto más a la rutina de cuidado facial.