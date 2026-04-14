Va a haber colas kilométricas en Action por la vajilla de flores disponible en 3 colores ideal para la primavera

Ahora que ya estamos en primavera y que parece que tras los últimos temporales, parece que el buen tiempo comienza a llegar, notamos más como los días se alargan y de alguna manera, apetece hacer pequeños cambios en casa. Pero lo mejor es que a veces no hace falta redecorar todo, basta con renovar algún detalle que se vea a diario. Y la mesa, aunque muchas veces pase desapercibida, es uno de esos espacios que más se disfruta en esta época del año y más si tenemos la vajilla de Action que ya está arrasando y que tú también vas a querer.

Puede que no conozcas mucho Action ya que es una cadena de tiendas relativamente nueva en España, pero en ella puedes encontrar todo tipo de productos, especialmente aquellos que son para el hogar destacando esta primavera una vajilla que ya se ha hecho viral gracias a su diseño pero sobre todo, debido a su precio. En concreto, se trata de un plato llano con estampado floral que ya está llamando la atención por su estética y como decimos gracias a su precio, que apenas llega a los 4 euros. Y todo apunta a que, como ha pasado en otras ocasiones, no va a durar mucho en las estanterías y más si tenemos en cuenta que se vende en varios colores, de modo que son pocos los que la dejan escapar.

Colas en Action por la vajilla de flores disponible en 3 colores

El producto en cuestión es el plato llano Florique, una pieza de porcelana con un diseño floral que encaja perfectamente con el ambiente primaveral. No es una vajilla recargada ni excesivamente llamativa, pero tiene ese punto decorativo que hace que la mesa cambie por completo sin esfuerzo.

Tiene un diámetro de 26,5 centímetros, lo que lo convierte en un plato perfecto ya que es el estándar ideal para comidas diarias, desde un plato combinado hasta una comida más cuidada. Es decir, no es sólo bonito, sino que también es práctico.

Además como ya hemos mencionado al comienzo, lo tienes disponible en tres colores distintos: azul, rojo y verde. Cada uno tiene su propio estampado floral, pero todos siguen una misma línea estética, lo que permite combinarlos entre sí si se busca una mesa más original o mantener un estilo uniforme si se prefiere algo más clásico.

Precio bajo y materiales que convencen

Uno de los puntos que más llama la atención es su precio: 3,99 euros por unidad. En un momento en el que renovar cualquier elemento del hogar suele implicar un gasto considerable, este tipo de opciones accesibles es lo que hace que muchos clientes acaben llevándose más de uno.

Pero no todo es el precio. Está fabricado en porcelana, un material que sigue siendo uno de los más valorados en vajillas por su resistencia y su acabado. No es un plato de usar y tirar ni una pieza decorativa sin uso real.

De hecho, está pensado precisamente para el día a día. Se puede meter en el lavavajillas sin problema y también es apto para microondas, algo imprescindible hoy en cualquier cocina. Ese equilibrio entre diseño y funcionalidad es lo que explica por qué este tipo de productos funcionan tan bien.

Un tipo de vajilla que siempre se agota

No es casualidad que cada vez que Action lanza una colección de este estilo, las unidades desaparezcan en pocos días, y hay varios factores que explican este fenómeno. Por un lado, el precio. Por otro, el diseño, que suele seguir tendencias actuales sin resultar excesivamente moderno, lo que hace que encaje en casi cualquier casa. Y, además, la sensación de que si no lo compras al momento, luego ya no va a estar, muy habitual en este tipo de tiendas. A eso se suma que es un producto fácil de comprar sin pensarlo demasiado. No requiere medidas complicadas, ni instalación, ni comparativas técnicas. Lo ves, te gusta y sabes que lo vas a usar.

Un toque primaveral sin cambiar toda la cocina

Este tipo de platos encaja especialmente bien en esta época del año. Los estampados florales, los colores suaves y los diseños ligeros ayudan a crear una mesa más fresca sin necesidad de hacer grandes cambios. Con algo tan simple como cambiar los platos, añadir un mantel claro o combinar diferentes colores, se puede conseguir una sensación completamente distinta en casa. Y eso es justo lo que buscan muchos consumidores: pequeños cambios que se noten.

Por eso no sería raro que este plato llano Florique se convierta en uno de esos productos virales que empiezan a verse en redes sociales y que acaban agotándose en tienda en cuestión de días. Y si algo está claro viendo precedentes similares, es que cuando empieza a correr la voz, llegar tarde suele significar quedarse sin él.