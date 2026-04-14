Subida del precio del tabaco confirmada: el BOE hace oficial los nuevos precios y hay 30 marcas afectadas

El precio del tabaco vuelve a cambiar en España y ya se puede consultar el nuevo listado tras la última actualización publicada en el Boletín Oficial del Estado. La revisión, que entró en vigor el pasado viernes 11 de abril, introduce modificaciones en decenas de productos vendidos en estancos de la Península y Baleares.

Aunque a simple vista el listado es bastante amplio, los cambios afectan realmente a una treintena de marcas si se agrupan por fabricantes y gamas comerciales. Es decir, muchas de las referencias incluidas pertenecen a una misma marca, pero aparecen desglosadas en distintos formatos o versiones dentro del documento que podemos encontrar en el BOE. Esto explica por qué el número total de productos modificados supera con creces esa cifra inicial. En la práctica, el consumidor verá cambios en múltiples variantes de una misma marca, desde cajetillas concretas hasta formatos específicos de cigarros o tabaco de pipa.

Subida del precio del tabaco confirmada: el BOE hace oficial los nuevos precios

El listado es largo y conviene repasarlo con calma, aunque lo cierto es que, a partir de lo que podemos leer en el BOE, algunas marcas destacan más que otras ya que son de las que más se consumen o más gustan. En cigarrillos, por ejemplo, las cuatro versiones de Allure en formato de 40 unidades (Glacier, Lilac, Tabac y White) pasan a costar 9,60 euros por cajetilla. En una gama más económica, Bullbrand mantiene sus distintas variantes, como Negro, Clásico o Rubio, en 4,80 euros.

También hay ajustes en Burton, donde el formato Original 100 se sitúa en 4,70 euros, mientras que el de 20 unidades queda en 4,80 euros. Algo parecido ocurre con Excite, cuyas referencias Blue y Red, en diferentes formatos, se mantienen en torno a los 4,70 euros.

En marcas más reconocidas, JPS Deep Red sube hasta los 5,80 euros en su versión de 24 unidades. Por su parte, Manitou presenta varias modificaciones: Fine Green y Virginia Green alcanzan los 5,20 euros, mientras que Virginia Gold, Pink y Sky se quedan en 5,00 euros por cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Si se pasa al bloque de cigarros y cigarritos, el número de cambios es bastante mayor. Dentro de Alec Bradley, los precios quedan bastante escalonados. El Black Market Punk se sitúa en 5,80 euros por unidad, mientras que el Black Market Robusto sube hasta los 7,80 euros. En una gama más alta, Gatekeeper Robusto alcanza los 9,20 euros y Gatekeeper Toro llega a los 10 euros. En la parte más premium, Prensado Churchill marca 10,70 euros, con el Prensado Robusto ligeramente por debajo en 9,60 euros.

La marca CAO también presenta un abanico amplio. Las referencias Bones, como Blind Huguie y Chicken Foot, se mueven entre los 7 y los 7,50 euros. La línea BX3 sitúa el Robusto en 6,70 euros y el Toro en 7,30 euros. A esto se suman variedades como Cameroon Perfecto, en 5,50 euros, o Gold, que oscila entre los 6,40 y los 6,80 euros dependiendo del formato.

En una gama más alta, CAO Medio Tiempo alcanza precios de hasta 10 euros en el formato Magnifico, mientras que el Robusto se queda en 9 euros. También aparece la serie OSA, con los Lot 50, 54 y 58 situados entre los 6,10 y los 7,10 euros, y la línea Pilon, donde Churchill cuesta 7,40 euros y formatos como Robusto Extra o Toro se mueven entre los 6,70 y los 7,30 euros.

Donde el listado se alarga más es en Don Tomas. Aquí hay opciones muy económicas, como los bundles Nicaragua, que se sitúan entre los 2,20 y los 2,30 euros según el formato. También aparecen versiones como Petit Corona o Robusto en torno a los 2,15 y 2,25 euros.

Dentro de esta misma marca, la gama clásica sube un poco más: Colosal alcanza los 5,85 euros, Grueso se queda en 5,30 euros y otros formatos como Lindos, Robusto o Rothschild se mueven entre los 3,60 y los 4,30 euros. A esto se suman referencias como Corojo, que van de los 4,55 a los 5,20 euros, o la línea Brazil y Buena Fé, con precios que oscilan entre los 3,60 y los 5,30 euros.

El listado continúa con otras marcas. El Crédito fija su Serie R Nº 6 en 8,10 euros, mientras que Flor de Cano sitúa su edición especial Mágicos en 20 euros. En un nivel mucho más alto aparece Flor de Selva 30 Años, que alcanza los 45 euros por unidad, uno de los precios más elevados de toda la actualización.

También hay opciones más asequibles como Flor del Sol, con su Robusto en 2,90 euros y el Short Robusto en 2,70 euros. Algo parecido ocurre con La Estrella, donde varias versiones como Polar o Solar se mueven entre los 2,75 y los 3,55 euros.

Macanudo presenta una gama muy variada. Su formato más económico, Ascots, se queda en 1,62 euros, mientras que otras líneas como Inspirado se mueven entre los 5,50 y los 7,10 euros dependiendo del modelo y formato.

En la misma línea económica, Reposado mantiene precios muy ajustados, con referencias como Colorado o Connecticut en torno a 1,65 euros, y otras como Toro o Torpedo que apenas superan los 1,85 euros.

San Pedro de Macorís también aparece en el listado con precios bastante contenidos, entre los 3,45 y los 4,05 euros en sus distintas versiones. Por su parte, Vegafina introduce una edición especial que alcanza los 8 euros por unidad.

A esto se suman formatos envasados como Mini Mehari’s, con precios de 6,30 euros, o la gama Toscanello, que se mantiene en torno a los 4,90 euros, con alguna excepción como Rosso Oro que sube a 5,10 euros.

En Toscano, los precios suben un poco más, con referencias como Classico en 6,60 euros, Extravecchio en 7,10 euros o Toscano Robusto, que alcanza los 8,90 euros.

Tabaco de liar y de pipa

En el apartado de tabaco de liar, la actualización es más concreta. Pueblo Pink, en formato de 30 gramos, se sitúa en 7,10 euros, mientras que donde vuelve a ampliarse el listado es en el tabaco de pipa. Aquí aparecen productos como Baroudeur Gold, que cuesta 34,90 euros en formato de 500 gramos y llega hasta los 69 euros en el formato más grande. También destaca Cornell & Diehl Nutty Irishman, que alcanza los 36,50 euros.

Junto a ellos, hay una gran cantidad de variedades, especialmente de la marca Kaja, que mantienen precios bastante estables en torno a los 15,95 euros en formatos de 100 gramos, lo que refleja una gama media bastante homogénea dentro de este segmento pero aún así con subida de precios como el resto del tabaco en general.