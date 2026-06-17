Precio de la luz hoy, miércoles 17 de junio, por horas: disminuye con respecto al día de ayer pero mantiene precios muy elevados por MWh
El coste medio de la electricidad en el mercado mayorista durante el día de hoy es de 94,90 euros por megavatio hora
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El precio del gasto energético diario continúa siendo la principal preocupación de numerosas personas en España. Este miércoles, 17 de junio, el precio medio de la electricidad disminuye respecto a la jornada anterior, situándose en los 94,90 euros por megavatio hora (MWh). Aunque esta cifra no refleja el coste final que pagan los usuarios, ya que la factura engloba peajes, cargos e impuestos. Por ello, es importante conocer los tramos horarios más económicos y más caros en el día de hoy ya que el precio real se calcula a través de la subasta eléctrica en función de la oferta y demanda de los canales de generación.
Tramos más económicos
Los tramos más económicos llegarán a partir de las 11:00 horas prolongándose hasta las 17:00 horas. Además, el momento más barato se producirá entre las 13:00 y las 14:00 horas, costando 8,85 euros (MWh). A su vez, las franjas horarias comprendidas entre las 12:00 y las 16:00 horas serán favorables también.
Tramos menos económicos
Los tramos menos económicos serán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana siendo precios considerablemente elevados. Hasta las 9:00 horas el coste de la electricidad se moverá por encima de los 120 euros/MWh, superando en algunos momentos los 130 euros. Durante esta franja no se recomienda concentrar consumos elevados. La electricidad volverá a encarecerse a medida que avance la tarde, en concreto, a partir de las 19:00 horas los precios escalarán constantemente y alcanzarán su precio máximo entre las 22:00 horas y las 23:00 horas, llegando a costar el MWh 151,49 euros. Además, obtendrá un precio superior también, la hora anterior, de 21:00 a 22:00 horas, con de 150,99 euros/MWh.
Precio por horas
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- 00:00 – 01:00: 132,90 euros/MWh
- 01:00 – 02:00: 126,69 euros/MWh
- 02:00 – 03:00: 124,60 euros/MWh
- 03:00 – 04:00: 122,87 euros/MWh
- 04:00 – 05:00: 121,01 euros/MWh
- 05:00 – 06:00: 123,65 euros/MWh
- 06:00 – 07:00: 125,82 euros/MWh
- 07:00 – 08:00: 122,17 euros/MWh
- 08:00 – 09:00: 104,65 euros/MWh
- 09:00 – 10:00: 79,22 euros/MWh
- 10:00 – 11:00: 61,83 euros/MWh
- 11:00 – 12:00: 48,02 euros/MWh
- 12:00 – 13:00: 39,05 euros/MWh
- 13:00 – 14:00: 8,85 euros/MWh
- 14:00 – 15:00: 29,86 euros/MWh
- 15:00 – 16:00: 39,98 euros/MWh
- 16:00 – 17:00: 49,64 euros/MWh
- 17:00 – 18:00: 66,69 euros/MWh
- 18:00 – 19:00: 77,55 euros/MWh
- 19:00 – 20:00: 100,94 euros/MWh
- 20:00 – 21:00: 135,02 euros/MWh
- 21:00 – 22:00: 150,99 euros/MWh
- 22:00 – 23:00: 151,49 euros/MWh
- 23:00 – 24:00: 134,13 euros/MWh