La competitividad de la economía española sigue en caída libre: 16 meses consecutivos en negativo

El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) situó su tasa interanual en abril en el -0,12%, moderando la caída que había experimentado el mes anterior (-0,75%) y dejando este indicador en su tasa menos negativa desde diciembre de 2024. No obstante, pese el descenso experimentado en el cuarto mes del año, este indicador encadena ya 16 meses de tasas negativas, según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del cálculo y la difusión mensual del IGC.

El IGC establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro. Dicha tasa es igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

Cuando la tasa de variación de este índice se sitúa por debajo del 0%, se toma este valor como referencia, lo que equivale a la aplicación de la regla de no revisión. Mientras que cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2%), se toma este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyen a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.

En 2026 ya encadena cuatro meses de retrocesos

El IGC arrancó 2024 en el 0,17% y posteriormente entró en negativo, con sólo dos meses en positivo, el de julio y el de diciembre, mostrando su mayor tasa negativa de 2024 en el mes de septiembre (-0,45%). En el arranque de 2025 volvió a tasas negativas, con caídas en los doce meses del año, y en 2026 ya encadena cuatro meses de retrocesos.

En concreto, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) es un indicador oficial español diseñado para servir de referencia en la actualización de precios y contratos públicos o privados, evitando que las revisiones automáticas de precios hagan perder competitividad a la economía española.

Aunque su nombre pueda llevar a pensar eso, el IGC no mide directamente la competitividad de las empresas españolas, ni las exportaciones, ni la productividad. Es más bien una fórmula administrativa de referencia para la revisión de precios que incorpora el concepto de competitividad en su cálculo.