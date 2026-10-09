El campo convoca una gran tractorada en Madrid por la crisis de precios: «Las soluciones no llegan»

Como era de esperar, el Gobierno no va a conseguir llegar a la cita electoral del 29 de noviembre sin tener que soportar antes una movilización masiva de los agricultores españoles, uno de los sectores que más hostil le ha sido debido a su política de puertas abiertas con las importaciones extracomunitarias y mano dura con la regulación verde. Mediante un comunicado conjunto, este viernes las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país (Asaja, COAG y Unión de Uniones) han convocado una «gran» tractorada para el 28 de octubre en la capital española.

La lista de reclamaciones sobre la mesa es larga, y van desde el recorte de las ayudas a la Política Agrícola Común (PAC) propuesto por Bruselas hasta la competencia desleal que suponen las importaciones desde fuera de la UE, aunque el detonante ha sido la crisis de costes que atraviesa el sector por el conflicto en Oriente Próximo.

«El sector agrario no puede más. Producir cuesta cada día más y los precios que reciben agricultores y ganaderos no permiten, en muchos casos, cubrir los gastos. Llenar el depósito del tractor, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la factura eléctrica supone un esfuerzo cada vez mayor. Mientras tanto, las soluciones no llegan o se quedan cortas», se lee en la nota.

La convocatoria se articula en torno a cinco reivindicaciones comunes. La primera es un plan de choque frente a los costes de producción, con la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario. ASAJA, COAG y Unión de Uniones reclaman una fiscalidad reducida y estable, con bonificaciones aplicadas directamente al repostar. «No basta con encadenar ayudas temporales que llegan tarde y apenas compensan las subidas. El campo necesita una solución permanente y, mientras se pone en marcha, medidas extraordinarias suficientes para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción. De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer», aseguran.

En segundo lugar, las organizaciones reclaman una PAC fuerte que proteja la renta de agricultores y ganaderos. Ante la incertidumbre sobre la futura Política Agraria Común, rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación suficiente y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto son precios justos y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla. «No es aceptable que agricultores y ganaderos sigan siendo el eslabón más débil de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben», añaden. En cuarto lugar, las organizaciones cargan contra la competencia desleal de los acuerdos comerciales. Por eso, reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, y reclaman reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

El quinto punto es «menos papeles y menos normas». En este sentido, las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a todo el sector para que se sume a la tractorada. «Es el momento de dejar claro, de forma contundente, que el campo necesita soluciones para poder seguir produciendo y viviendo de su trabajo. Los detalles del recorrido y los horarios se comunicarán próximamente», se lee en la nota.