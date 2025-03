Adiós a la sartén: llega a Lidl este invento para freír sin manchar la cocina por sólo 24 euros

Pocas cosas dan más pereza que ponerse a freír patatas o croquetas y acabar con la cocina hecha un desastre. Salpicaduras por todas partes, olor a frito impregnado en la ropa y una montaña de cacharros para fregar después. Sin embargo, Lidl tiene la solución definitiva para que puedas freír de todo, por un precio que parece de broma: una mini freidora de aire que cocina con casi nada de aceite y lo deja todo limpio.

Con un diseño compacto y elegante, esta pequeña revolución en la cocina no sólo evita manchas y olores, sino que además permite disfrutar de platos crujientes y sabrosos con un 80% menos de grasa. Y lo mejor de todo: cuesta sólo 23,99 euros, gracias a un descuento del 40% sobre su precio original de 39,99 €. Lleva pocos días a la venta, pero ya está arrasando. Su tamaño, su eficacia y su precio la convierten en uno de esos chollos que vuelan de las estanterías. Así que, si estás pensando en comer mejor y limpiar menos, este invento de Lidl para freír sin necesidad de usar sartenes, es una de esas oportunidades que no se deben dejar pasar. Ideal para quienes viven solos, en pareja o simplemente buscan una forma más práctica y saludable de cocinar sin complicarse.

Llega a Lidl este invento para freír sin manchar la cocina

La mini freidora de aire Ariete que está arrasando en Lidl permite preparar desde unas patatas fritas hasta unas alitas crujientes sin necesidad de sumergir nada en aceite. Su tecnología de aire caliente distribuye el calor de forma uniforme, cocinando los alimentos de manera rápida, crujiente por fuera y tierna por dentro, con resultados similares a los de una fritura tradicional pero con muchas menos calorías.

Esto no sólo es ideal para quienes buscan cuidar su alimentación, sino también para quienes odian el olor a fritanga en casa. Como no necesitas usar casi aceite, el aire es limpio y no deja residuos que acaben pegados en muebles, cortinas o extractor. Además, su cesta extraíble con recubrimiento antiadherente hace que limpiarla sea pan comido. No más sartenes sucias, ni salpicaduras imposibles de quitar: esta airfryer hace que cocinar sea un placer, no una tarea.

Tamaño perfecto y potencia más que suficiente

Una de las grandes ventajas de esta freidora es que es mini, pero cumple como una grande. Tiene capacidad para 2 litros, lo que se traduce en unos 300 o 400 gramos de alimentos. Esto la hace ideal para hogares pequeños, cocinas con poco espacio o personas que viven solas o en pareja.

Su potencia de 1.000 W permite alcanzar temperaturas de hasta 200 ºC, y el temporizador ajustable hasta 30 minutos hace que puedas dejar tus alimentos cocinándose sin preocuparte. Simplemente se programa y ella sola se encarga de cocinar hasta que esté listo.

El tamaño total de la freidora es de aproximadamente 26 x 21 x 28,5 cm, y pesa solo 2,59 kg, lo que la hace muy manejable y fácil de guardar cuando no se usa. Además, al no tener botones digitales ni complicaciones, cualquiera puede usarla sin necesidad de leerse un manual eterno. Es la típica freidora que apetece usar todos los días.

Un diseño pensado para hacerlo todo fácil

Esta freidora de aire no sólo es práctica, también es bonita. Su diseño redondeado en blanco y plateado le da un aire moderno y limpio que encaja bien en cualquier cocina. El mango ergonómico permite sacar el recipiente sin quemarte ni hacer esfuerzo, y su sistema de cierre evita accidentes o aperturas involuntarias durante el cocinado.

Y para quienes se estén iniciando en el mundo de las airfryers, Lidl incluye también un libro de recetas, con ideas para aprovecharla desde el primer día: desde verduras asadas hasta postres crujientes o empanadillas sin freír. Es todo un acierto para quienes quieren comer bien sin complicarse.

Incluso si ya tienes experiencia con freidoras de aire, este modelo sorprende por lo rápido que calienta, lo bien que reparte el calor y lo fácil que es dejarlo todo limpio después. No tendrás que desmontar piezas ni usar productos especiales. Agua, jabón y listo.

¿Merece la pena por 23,99 euros?

Por menos de lo que cuesta una comida para dos en un restaurante, esta freidora de aire mini cambia por completo la forma de cocinar en casa. Sin grasa, sin olores, sin salpicaduras. Perfecta para el día a día y sobre todo para esos momentos en los que quieres algo rápido, rico y sin liarla en la cocina.

Su descuento actual del 40% la convierte en una oportunidad irrepetible. Lidl está apostando fuerte por electrodomésticos pequeños y útiles, y esta freidora es uno de esos productos que marcan un antes y un después en la rutina diaria.

Si llevas tiempo pensando en comprar una freidora sin aceite, pero no te decidías por el precio o el tamaño, esta es la ocasión perfecta. No ocupa espacio, es fácil de usar, y te soluciona cenas, comidas y caprichos de forma sana y limpia. Así que sí, adiós a la sartén… y bienvenido el futuro sin manchas de aceite. Y, sinceramente, por este precio, cuesta no llevársela.