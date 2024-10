La cacicada de Pedro Sánchez en RTVE en forma de real decreto, que le permitirá controlar la cadena pública con sus socios de investidura sin tener que pactar con el PP, no ha frenado las intenciones de los cinco consejeros críticos con la actual presidenta interina, Concepción Cascajosa. El real decreto, que da todo el poder al futuro presidente y resta competencias al consejo, obliga a Congreso y Senado a nombrar al nuevo consejo antes de 30 días. Sin embargo, en la misma tarde del martes, los cinco consejeros críticos reiteraron por correo electrónico la necesidad de convocar el consejo extraordinario para votar el cese de la presidenta que ya solicitaron a finales de septiembre, sin suerte.

Los tres consejeros propuestos por el PP, Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio, se han unido a Elena Sánchez, ex presidenta interina que ahora está contra Cascajosa, y José Manuel Martín Medem, de Sumar y fiel consejero de Elena Sánchez, para solicitar un consejo extraordinario y votar el cese de Cascajosa. Los estatutos les permiten hacerlo si son mayoría, como así ocurre, ya que Cascajosa sólo tiene su voto y tres más: Roberto Lakidain (Sumar-Podemos), Ramón Colom (PSOE) y Juanjo Baños (PNV). 5 a 4.

Tras la cacicada de Sánchez en el Consejo de Ministros del martes, los cinco consejeros críticos recordaron por correo electrónico a la presidenta la convocatoria de ese consejo extraordinario, al que Cascajosa ha ido dando largas desde finales de septiembre. En ese último consejo de septiembre de RTVE, Cascajosa consiguió levantar la sesión antes de que se votara su cese con una triquiñuela: consejeros afines pidieron el voto secreto y como no se podía garantizar, ya que Elena Sánchez no estaba presente y Colom estaba conectado desde casa, no se podía garantizar ese voto secreto y levantó la sesión.

Con ese movimiento, Cascajosa dio tiempo a Moncloa para preparar el asalto a la cadena pública que se concretó el martes pasado. Porque al día siguiente los cinco consejeros críticos ya reclamaron ese consejo extraordinario en RTVE para el siguiente lunes, 30 de septiembre.

Para evitar que en ese nuevo consejo la presidenta volviera a recurrir a la triquiñuela del voto secreto, los consejeros críticos solicitaron un informe legal para dirimir si el derecho de los consejeros a votar en secreto era superior al derecho de una mayoría del consejo para votar el cese de Cascajosa. Ese informe, encargado a la Abogacía del Estado, aún no ha sido remitido a los consejeros.

Esto, y el escándalo de la filtración del examen de las oposiciones a periodista, dio argumentos a Cascajosa para no convocar el consejo y dar tiempo a Moncloa a consumar su asalto con el real decreto de este martes.

Ahora, los consejeros críticos han vuelto a la carga pese a que el consejo se renovará en un máximo de 30 días en virtud del decretazo. La idea de los consejeros es cesar a Cascajosa y que la presidencia la ocupen el resto de consejeros de forma rotatoria y por edad. Eso daría la presidencia a Colom (PSOE), que todo apunta a que renunciaría, y después a Medem, consejero de Sumar fiel a Elena Sánchez.

A primera hora de la tarde del miércoles, el consejo no estaba oficialmente convocado. Algunas fuentes lo sitúan en el martes 29 de octubre, última opción de celebrarlo antes de incumplir la norma.

Mientras, se va conociendo la letra pequeña del real decreto aprobado por el Gobierno. El texto da poder absoluto al futuro presidente de RTVE, que no necesitará el voto del consejo para nombrar al equipo directivo de la cadena ni para contratar los programas que quiera con las productoras que quiera.