La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que el acuerdo para la salida de la Unión Europea (UE) está “completamente acordado“, lo que alejaría la posibilidad de que se hagan cambios, tal como piden muchos conservadores y la oposición política en el Reino Unido.

“El acuerdo de salida está completamente acordado, sujeto por supuesto a que se alcance un pacto total sobre la futura relación” comercial, lo que debe suceder en una reunión del Consejo Europeo este domingo, afirmó.

May defendió el polémico acuerdo de “brexit” que ha consensuado con Bruselas en un discurso en el congreso anual de la patronal de empresarios CBI, cuyo presidente, John Allan, ha brindado su apoyo al pacto.

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el “brexit”, Michel Barnier, aseguró hoy que los veintisiete países que seguirán en el club comunitario tras la salida del Reino Unido apoyan el acuerdo preliminar alcanzado por los negociadores la semana pasada.

“Estoy satisfecho de que los ministros hoy apoyaran el paquete general (del acuerdo), declaró el político francés durante la rueda de prensa posterior a una reunión de ministros donde se abordó el pacto provisional sobre el “brexit”.

Precisó que, “en particular”, los Veintisiete apoyan el borrador del pacto sobre la retirada británica logrado el miércoles pasado entre los negociadores comunitarios y del Reino Unido.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los estados miembros que seguirán en la UE tras el “brexit” esperan dar luz verde a ese pacto en una cumbre extraordinaria el próximo domingo.

No obstante, el acuerdo también necesita el visto bueno de parlamentos como la Eurocámara o el de Westminster, donde la primera ministra británica, Theresa May, no tiene garantizados los apoyos necesarios.